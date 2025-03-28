نقل الملك تشارلز إلى المستشفى بسبب الأثار الجانبية لعلاج السرطان

الملك تشارلز يلغي كافة زياراته المسائية كإجراء إحترازي

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أبرز الزيارات واللقاءات التي أُلغيت للملك تشارلز

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 مارس 2025 01:23 صباحاً - أعلندخولالمستشفى بعد معاناته من آثار جانبية مؤقتة كجزء من علاجه الطبي المستمر لـوكان قد خضع الملك تشارلز لعلاج من السرطان وبناء على ذلك تطلب فترة قصيرة من المراقبة في المستشفى وفقًا لما جاء ببيان للقصر الملكي، وكان قد صرح المتحدث الرسمي بإسم القصر الملكي بأن تم تأجيل كافة مواعيد الملك تشارلز المسائية، مؤكدًا بأنه قد عاد إلى قصر كلارنس هاوس كإجراء احترازي، وبناءً على نصيحة طبية سيتم أيضًا إعادة جدولة جدول أعماله ليوم غد الجمعة.كما أوضح البيان أن الملك تشارلز يرغب في إرسال اعتذاره إلى كل من قد شعر بالإزعاج أو بخيبة الأمل نتيجة لقراره تأجيل وإعادة جدولة زياراته.يُذكر أن الملك تشارلز تم تشخيص إصابته بنوع غير مُعلن من السرطان في فبراير عام 2024 وعاد إلى مهامه العامة في أبريل بينما كان لا يزال يتلقى العلاج الأسبوعي.وكان الملك تشارلز لديه عدد من الارتباطات المزدحمة هذا الأسبوع ومن ضمنها حفل استقبال لوسائل الإعلام، وزيارة لمعرض التربة، ومن المقرر أن يقوم بزيارة دولية تاريخية إلى إيطاليا في غضون 10 أيام فقط، كما كان من المُنتظر أن يلتقي الملك تشارلز بالسفراء في قصر باكنغهام بعد ظهر يوم الخميس وأن يسافر إلى برمنغهام يوم الجمعة، إلا أن هذه الاجتماعات قد تأجلت.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».