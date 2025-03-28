شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لام شمسية الحلقة 12.. نيللي تعثر على ضحية جديدة ووسام يستنجد بطارق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل لام شمسية، الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني 2025 عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية، وصول النجمة أمينة خليل "نيللي" لضحية جديدة تدين "محمد شاهين – وسام الألفي"، بعد أن كتبت الأولى منشورا تطالب الضحايا بالتحدث، وسرعان ما انتقلت الأحداث إلى وصول "وسام" إلى منزل "أحمد السعدني – طارق" ليتحدث له عن الواقعة فى نفى جديد منه، ومحاولة منه لتكذيب نيللي، لينتهى اللقاء بينهما بتعدى طارق على وسام بالضرب وطرده من المنزل.

يعرض مسلسل لام شمسية على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا.

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

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طارق ووسام