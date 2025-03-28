شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار محمود فوزى: مشاركتى فى فعاليات القوى السياسية رسالة حكومية بدعم التنوع الحزبى والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسى ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أنه يحرص دائما على مشاركة الأحزاب فعالياتهم وتلبية دعواتهم بشكل مستمر في شهر رمضان سواء للإفطار أو السحور، قائلا "أنا وزير الأحزاب، وحرصت على زيارة القوى السياسية على مدار الفترة الماضية، لتكون بمثابة رسالة من الحكومة لدعم نشاط الأحزاب، فالحكومة تدعم التنوع الحزبى".

وأضاف في تصريح لـ"الخليج 365"، أنا كوزير تواصل سياسي معنيٌّ بأن يكون نافذة الاتصال بين الحكومة والأحزاب، وحريص على مشاركة الأحزاب في مناسباتها، سواء كانت ممثلة في البرلمان أو غير ممثلة، ونجد ترحيبًا كبيرًا من الأحزاب".

واعتبر وزير الشؤون النيابية أن الحياة السياسية قطعت خطوات كبيرة إلى الأمام، حيث أصبحت الأحزاب الوطنية المصرية تتفق على المبادئ الأساسية، وإن حدث اختلاف، فهو على التفاصيل فقط، مشيرا إلى أن الحوار الوطني منصة جامعة أحدثت حراكًا حقيقيًا في الشارع السياسي، كما أنه نجح في أن يجمع ولا يفرق، حيث يطرح القضايا الوطنية لترتيب أولويات العمل الوطني، والجميع يشهد للحوار الوطني بالتنوع والاتساع وطرح الآراء فيه بجرأة وانفتاح وشفافية.