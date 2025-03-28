شكرا لقرائتكم خبر عن قهوة المحطة الحلقة 13.. جورجيت تحتفل بعيد ميلاد ابنها المفقود وتنهار بالبكاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 13 من مسلسل قهوة المحطة، احتفال مدام جورجيت "هالة صدقي" وزوجها منير "محمد الصاوي" بعيد ميلاد ابنهما، والذي فقداه منذ أكثر من 22 عاما، حيث دخلت جورجيت في نوبة بكاء حزنا على فقدانه.

وتذكرت جورجيت اللحظة التي فقدت فيها ابنها الصغير، حيث أغشي عليها أثناء خروجها من محطة القطار، بينما اختفى ابنها وسط الزحام.

شهدت الحلقة 12 من مسلسل قهوة المحطة، مشاركة مؤمن "أحمد غزي" في إعلانات أحد المنتجات، حيث شارك في الإعلان بعد ارتداءه زي عمال، وقناع "بقرة".

وظن مؤمن في البداية، أنه سيشارك في عمل فني ما، حيث طلب من مساعد المخرج قراءة السيناريو إلا أنه سخر منه.

تفاجأ مؤمن "أحمد غُزي" بوجود الكاتب نجم "أحمد ماجد" معه في الإعلان الذي شارك فيه كموديل مُرتديا زي عمال وقناع بقرة.

وكان هذا الإعلان عرضه محمد نجم على مؤمن من قبل، إلا أن مؤمن ظن أنه لن يشارك، حيث خرجت من فمه جملة تلقائية "هو انت معانا وسط البقر؟".

وربطت صداقة قوية بين مؤمن "أحمد غزي" والكاتب محمد نجم "أحمد ماجد"، حيث ظلا يغنيان في شوارع القاهرة عدد من تترات المسلسلات المصرية القديمة، لمسلسل بوابة الحلواني والمال والبنون وغيرهما.

وحاول طارق "يوسف عثمان" معرفة أسماء والداه الحقيقيين من المعلم رياض "بيومي فؤاد"، بعدما صارحه بحقيقته مؤكدا له أنه ليس والده الحقيقي.

فيما وعد المعلم رياض، طارق أن يصارحه بالحقيقة وأن يأخذه من يده إلى أمه وأبيه الحقيقيين، إلا أن طارق ظل مصرا على موقفه وأراد معرفتهما.



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