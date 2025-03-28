شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السجينى: حزب مستقبل وطن يكثف تحركاته استعدادا للانتخابات البرلمانية والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وأمين الأمانة المركزية لشئون المجالس المحلية بحزب مستقبل وطن، إن الحزب حريص على الاتصال الدائم مع الأحزاب وتكثيف تحركاته خلال الفترة القادمة لإحداث أكبر قدر ممكن من التوافق حول المشهد الانتخابي والقوانين النيابية.

وأضاف، الحزب يعد هو الأكثر انتشارا الآن على أرض السياسة وعلى أرض الممارسة الشعبية وهذا ليس نوع من أنواع المجاملة بل هو استقراء للواقع والأنشطة، وأيضا على مستوى الهياكل التنظيمية للوحدات الحزبية من المستوى الأدنى للأعلى، فالحزب ليس شكل قانوني فقط بل أنه بنيان يتم بناؤه بتدرج شديد.

وأشار في تصريح لـ"الخليج 365 " إلى أن حزب مستقبل وطن كونه حزب الأغلبيه النيابية كما أنه الأكثر انتشارا على ربوع الجمهورية تنظيميا من خلال البناء الهيكلي فهو أمر يضع مسئولية كبيرة عليه في التعامل مع الملف السياسي لجميع الأحزاب، منوها بأن هذا ما رأيناه من جميع قيادات حزب مستقبل وطن على رأسهم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب والنائب أحمد عبد الجواد، النائب الأول لرئيس الحزب، والذي انعكس على كافة الأمانات والهيكل الحزبي في التعامل مع الكيانات الآخرى من القوى السياسية سواء أحزاب قريبة او معارضة أو وليدة النشأة.

ولفت إلى أن كل ذلك يأتي في ظل المشهد السياسي الذي أصبح ضخم ويليق بالدولة المصرية ويتناسب مع المسئولية الحزبية التي يجب أن تكون، منوها بأن التدرج الحزبي دائما قائم على الممارسة السياسية وكذلك الهيكل التنظيمي، وكل ما كان ذلك متسق ومتناغم كان أداء الحزب على مستوى خدمة الوطن سياسيا وتوعويا وغيرها في محلها.

وقال السجيني، أن شهر رمضان شهد حالة من التلاحم الكبير بين القوى السياسية وكان الحزب أحد أعضاء هذه الحالة الوطنية والتي نتج عنها تآلف كبير واستيعاب وقناعة لدى الجميع أن مساحات الاختلاف هي مساحات بسيطة للغاية تكاد تكون معدومة وأن القضايا القطاعية والمبادئ الرئيسية لبناء الدولة المصرية على أسس منهجية هي الأرض التي تجمع كل هذه الأحزاب، قائلا " لأول مرة هناك حالة من الود والفهم للمسألة حتى يكون له أثره في استقرار الأوضاع السياسية وتماسك الصف داخل الدولة المصرية..ما يجعلها بمثابة ملحمة منافسة في حب الوطن فهي تنافس ولا تحتكر".

ونوه بأن كلمة أمين عام الحزب في حفل الإفطار السنوي كانت كاشفة ودالة على انفتاح الحزب لجميع القوى السياسية وترحيبه بالأحزاب الوليدة أو حتى الأحزاب التي مازالت في إطار الفكرة فهو حاضن ومنفتح على كافة الأفكار، مشددا أن هذا العام هو عام سياسي انتخابي مصر ستشهد فيه الانتخابات البرلمانية بين الغرفتين والجميع يعمل بقوة استعدادا لهذا الاستحقاق الوطني الهام في سبيل استقرار المؤسسات الدستورية والتشريعية للدولة".