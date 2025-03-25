إيمي جاكسون وإد وستويك يرحبان بطفلهما الأول وهذا هو اسمه

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 مارس 2025 01:22 مساءً - بعد أشهُرٍ من حفل زفافهما الذي أقاماه في إيطاليا بحضور عدد قليل من العائلة والأصدقاء، رحب الزوجان إيمي جاكسون وإد وستويك بأول أبنائهما، حيث شاركا خبر الولادة من خلال منشور مشترك عبر حسابهما الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.

إيمي جاكسون وإد وستويك يشاركان اسم طفلهما من خلال مجموعة من الصور

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شارك الزوجان إيمي جاكسون وإد وستويك خبر استقبالهما طفلهما الأول من خلال 3 صور بالأبيض والأسود. في الصورة الأولى يقف ويستويك بجانب جاكسون واضعًا رأسه على خدها، بينما كانا يحملان المولود الجديد، الذي كان ملفوفًا ببطانية خاصة تحمل اسمه "أوسكار".

وفي لقطة أخرى، نشر الزوجان صورة مقربة لـ ويستويك وهو يمسك بيد المولود الجديد. وفي الصورة الثالثة، تضع جاكسون قُبلة على جبين طفلها. وكتب الزوجان في التعليق: "مرحبًا بك في العالم يا صغيري، أوسكار ألكسندر ويستويك".

كما أعاد الممثل نشر الصور على حسابه على إنستغرام، معلقًا: "لا يمكن للكلمات أن تعبر عن مدى روعة هذا المولود".

وقد شارك الزوجان خبر الحمل بعد شهرين من زواجهما في إيطاليا، حيث أعلنا الخبر في منشور مشترك على إنستغرام، من خلال صور لجاكسون بفستان أبرز علامات حملها. وعلق الزوجان على المنشور بعبارة "أمي وأبي".

زواج إيمي جاكسون وإد وستويك

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في احتفال رومانسي على ساحل أمالفي وسط ما يزيد عن 200 مدعو، أقام الممثل إيد ويستويك، والممثلة ونجمة بوليوود إيمي جاكسون، حفل زفاف ثانٍ في إيطاليا لأحبائهما، ويأتـي ذلك بعد عقد قرانهما خلال حفل مدني صغير في فندق كونوت في لندن في 9 أغسطس من العام الماضي.

وعن اختيار إيطاليا، كوجهة لإقامة حفل زفافها، أخبرت جاكسون مجلة People أن المنطقة الخلابة كانت "المكان المثالي" لاستضافة حفل زفافهما، مشيرة إلى "رومانسيتها الخالدة وسحرها العتيق". وأضافت: "أردنا مكاناً لحفل الزفاف ليس جميلاً بشكلٍ طبيعي فحسب، ومحاطاً بالمحيط والتلال وكروم العنب، بل وأيضاً فريداً من نوعه، وقد وجدنا ذلك تماماً".

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