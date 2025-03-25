مريم الجندي عن مسلسل العتاولة 2: رحلة مليئة بالمشاعر

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 مارس 2025 01:22 مساءً - في أجواء كان عنوانها السعادة والبهجة، احتفل صناع وأبطال مسلسل "العتاولة2" الذي يُعرض في شهر رمضان الجاري، بإنتهاء تصوير كافة مشاهده.

مريم الجندي بعد انتهاء تصوير العتاولة2: نجحنا وفرحنا وزعلنا

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حرصت الفنانة، إحدى بطلات العمل على توثيق هذه الأجواء الاحتفالية بصورة ومقطع فيديو قصير، نشرته عبر حسابها على "إنستغرام"، وعلقت بالقول: "كانت رحلة مليانة مشاعر مختلطة، طوييييلة ومتعبة، نجحنا وفرحنا وزعلنا واتعلمنا ودلوقتي الرحلة دي خلصت شكراً لكل واحد كان جزء من الرحلة دي".

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مسلسل "العتاولة2"

يروي مسلسل "العتاولة2" قصة مشوقة في إطار شعبي، حول الشقيقين "خضر" ويقوم بدوره طارق لطفي، و "نصار" ويلعب دوره أحمد السقا، اللذين ورثا السرقة والأعمال الشريرة من والدهما، ثم يدخلان في صراعات يكون لها أثرها في تدمير العائلة، خاصة صراعهم مع "الوزان"، الذي يلعب دوره باسم سمرة، ويسعى لتورطيهما في المزيد من الجرائم، مُستفيداً من الخلافات والغيرة بين الشقيقين.

مُسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، هُدي الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد وآخرين، وهو من تأليف مصطفي جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين.

جدير بالذكر أن الجزء الأول من مسلسل العتاولة حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه في رمضان 2024، ونسب مشاهدة مرتفعة، إذ ارتبطت بقصته الجمهور، وحرص على متابعته على مدار 30 حلقة، قبل أن يتم الإعلان عن وجود الجزء الثاني، بمشاركة معظم الأبطال إلى جانب انضمام نجوم جدد.

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