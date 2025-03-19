فيفي عبده تنفعل على رامز جلال: “أنت شيطان!”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وقعت الفنانة فيفي عبده ضحية مقلب في برنامج “رامز إيلون مصر”، الذي يقدّمه الفنان رامز جلال يومياً عبر قناة MBC مصر.

في بداية الحلقة، قال رامز عن فيفي عبده: “النهاردة حلقة الخطر مبتعمَلش غير مع النجوم العزاز اللي حققوا معانا واتبهدلوا صاحبة أكبر كم من التييت لسانها أطول من الدائري ومقضياها سبايب وبتتخانق مع زملائها الراقصة التي دمرت الفتة وفضحتنا في كل حتة”.

وانفعلت فيفي عبده على رامز جلال بعد كشفها المقلب، وردّت على سؤاله عندما ذكر لها أسماء لراقصات من الجيل الحالي وطلب منها ترتيبهن، بالقول: “فيفي عبده رقم واحد طول ما أنا موجودة محدّش بعدي واللي طالعين منفوخين”.

ووجّهت رسالة حازمة لرامز جلال قائلةً: “أنت شيطان وبتستمتع بعذاب الناس”.

يُذكر أنه يُعرض لفيفي عبده مسلسل “العتاولة 2″، ضمن الماراثون الرمضاني الحالي، ويشارك في بطولته كلٌ من: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، أحمد كشك، مريم محمود الجندي، زينب العبد…، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى.