شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة الشراء الإلكترونى دون مغادرة التطبيق تصل لتيك توك وإنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحاول تيك توك وإنستجرام التغلب على أزمة التنقل عبر التطبيقات المختلفة خلال عمليات التسوق أثناء تصفح تطبيقات التواصل الاجتماعي، فعندما يرغب المستهلكون في شراء منتج يشاهدونه في فيديو لأحد المؤثرين، قد تكون عملية التنقل بين التطبيقات المختلفة مرهقة.

ولهذا السبب، تعمل وول مارت الآن على تبسيط هذه التجربة من خلال تمكين المستخدمين من إتمام المزيد من عمليات الشراء مباشرةً عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وقد يعني هذا دمج حسابات وول مارت وتفاصيل الدفع في منصات مثل تيك توك وإنستجرام ويوتيوب، ليتمكن المتسوقون من إتمام عملية الشراء دون الحاجة إلى مغادرة هذه التطبيقات.

ويتيح هذا التعاون إمكانية الدفع من داخل التطبيق عند الحاجة، خاصةً إذا كنا نسعى لتسريع الأمور وتسهيلها، وقد تتوسع هذه التكاملات بين الشركة الأمريكية والتطبيقات الشهيرة، مما يُنشئ هوية موحدة وعملية دفع أكثر سلاسة عبر مختلف المنصات.

تسعى وول مارت إلى توفير خدمة الدفع عبر التطبيق أينما تتوافق ترتيبات العمل، ومن المرجح أن تتطلب هذه الشراكات من وول مارت مواجهة تحديات تتعلق بمشاركة الإيرادات، وبيانات العملاء، وأنظمة الدفع.

وقد طبّقت شركة التجزئة استراتيجية مماثلة من خلال شراكة مع Unity Technologies، مما يسمح لها ببيع المنتجات داخل ألعاب الفيديو.

ويمكن أن يكون هذا النوع من التعاون، سواءً في وسائل التواصل الاجتماعي أو الألعاب، أساسيًا في جذب المشترين الاندفاعيين، وخاصةً بين المتسوقين الشباب في هذه السوق سريعة النمو.

وقدأبرمت أمازون، المنافس الرئيسي لوول مارت، صفقات بالفعل مع تيك توك وإنستجرام لعرض إعلانات تتضمن ميزة الدفع، والتي تتيح للمستخدمين شراء منتجات أمازون دون مغادرة التطبيقات.

وعندما فكرت وول مارت في الاستحواذ على تيك توك في عام 2020، سلّطت الضوء على فرصة دمج التجارة الإلكترونية مع خدمات الدفع.