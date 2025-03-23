شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "الأعاصير" الكونية تشتعل حول قلب مجرة ​​درب التبانة وثقبها الأسود الهائل والان مع تفاصيل الخبر

اكتشفت علماء الفلك "أعاصير فضائية" تجتاح قلب مجرة ​​درب التبانة بالقرب من الثقب الأسود الهائل في مركز مجرتنا، القوس، وفّر هذا الاكتشاف للفريق رؤيةً أكثر شمولاً لدورة الخلق والدمار في قلب مجرتنا.

توصل الباحثون إلى هذا الاكتشاف باستخدام شبكة من التلسكوبات الراديوية في تشيلي تسمى مصفوفة أتاكاما الكبيرة للمليمتر / دون المليمتر (ALMA)، والتي زادت من وضوح رؤيتنا للحركة داخل منطقة درب التبانة المسماة المنطقة الجزيئية المركزية (CMZ) بعامل 100.

وقال شينج لو، عضو الفريق من مرصد شنجهاي الفلكي، في بيان: "يساهم بحثنا في إثراء المشهد المذهل لمركز المجرة من خلال الكشف عن هذه الخيوط الرفيعة كجزء مهم من دوران المواد".

وأضاف: يمكننا تصورها كأعاصير فضائية فهي تيارات غازية عنيفة، تتبدد بسرعة، وتوزع المواد في البيئة بكفاءة".

لطالما عُرف أن المنطقة المغناطيسية الكونية (CMZ) تؤوي سحبًا غبارية وجزيئات متقلبة تمر بدورة مستمرة من التكوين والتدمير، إلا أن الآلية التي تُحرك هذه العملية لا تزال محاطة بالغموض.

قال كاي يانج، قائد فريق الدراسة من جامعة شنجهاي جياو تونج، في البيان نفسه: "عندما راجعنا صور مرصد ألما التي تُظهر التدفقات الخارجة، لاحظنا أن هذه الخيوط الطويلة والضيقة مُنحرفة مكانيًا عن أي مناطق تكوّن النجوم".

وأضاف: "على عكس أي أجسام نعرفها فاجأتنا هذه الخيوط حقًا، ومنذ ذلك الحين، نتساءل عن ماهيتها".

خيوط غامضة تلتف حول قلب مجرتنا

واستخدم الباحثون مرصد ألما (ALMA) لتتبع الجزيئات، مستخدمينها كـ "متتبعات" لعمليات مختلفة تحدث في السحب الجزيئية لمنطقة CMZ. وعلى وجه الخصوص، أثبت أول أكسيد السيليكون فائدته في تتبع موجات الصدمة المتموجة النشطة.

وكشف هذا عن تفاصيل النوع الجديد من البنى الخيطية الطويلة والضيقة التي شوهدت في الخطوط الطيفية لأول أكسيد السيليكون وثمانية جزيئات أخرى في المنطقة الجزيئية المظلمة.

وشوهدت هذه التفاصيل بدقة عالية بلغت حوالي 0.033 سنة ضوئية (0.01 فرسخ فلكي) ، وهذا أمر مثير للإعجاب، بالنظر إلى أن الأرض تبعد حوالي 27,800 سنة ضوئية عن المنطقة الجزيئية المظلمة.