شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آيفون 18 سيأتي بمعالج بتقنية 2 نانومتر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أكد المحلل المختص بسلاسل توريد آبل، مينج-تشي كو، أن معالج A20 في هواتف آيفون 18 سيتم تصنيعه بتقنية 2 نانومتر من شركة TSMC، وهو ما يعكس تطورًا جديدًا في معالجات الشركة.

ووفقًا لكو، فقد وصلت تجارب الإنتاج التجريبي لشركة TSMC إلى معدلات إنتاج مرتفعة، حيث تجاوزت نسبة 60-70%، وهي نسبة تمثل عدد الشرائح الفعالة التي يمكن استخراجها من كل رقاقة سيليكون.

كان كو قد أشار لأول مرة إلى أن معالج A20 سيعتمد على تقنية 2 نانومتر منذ حوالي ستة أشهر، وهو نفس ما ذكره المحلل جيف بو الأسبوع الماضي، وفي المقابل كانت هناك تقارير سابقة تقول إن المعالج سيظل بتقنية 3 نانومتر، لكنها تراجعت لاحقًا عن هذا الادعاء.

يعد الانتقال إلى 2 نانومتر تطورًا مهمًا، حيث سيؤدي إلى تحسينات ملحوظة في الأداء وكفاءة استهلاك الطاقة مقارنة بمعالج A19 الذي سيعتمد على الجيل الثالث من تقنية 3 نانومتر N3P من TSMC.

ووفقًا للتقارير، فإن معالج A20 سيكون أسرع بنسبة 15% وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة بنسبة 30% مقارنة بمعالج A19، ويعود ذلك إلى زيادة عدد الترانزستورات داخل الشريحة، وهو ما يساهم في تحسين الأداء العام للجهاز.

مقارنة بين أجيال المعالجات

A17 Pro – تقنية 3 نانومتر N3B

A18 / A18 Pro – تقنية 3 نانومتر N3E

A19 / A19 Pro – تقنية 3 نانومتر N3P

A20 / A20 Pro – تقنية 2 نانومتر N2

تجدر الإشارة إلى أن الأحجام النانومترية المستخدمة هنا ليست قياسات فعلية، بل مجرد تسميات تسويقية تستخدمها TSMC.

ورغم هذه التطورات، فإن هواتف آيفون 18 لا تزال بعيدة عن الإطلاق، حيث من المتوقع الكشف عنها بعد عام ونصف من الآن.