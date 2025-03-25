شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مسئول سابق بمايكروسوفت: الذكاء الاصطناعي يقترب من مستوى الذكاء البشري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ناثان ميرفولد، الرئيس السابق للتكنولوجيا في مايكروسوفت والرئيس التنفيذي الحالي لشركة Intellectual Ventures، أن الذكاء الاصطناعي يتطور بوتيرة سريعة، لكنه لا يزال بحاجة إلى “ثلاث إلى خمس معجزات” قبل أن يتمكن من مضاهاة القدرات الإدراكية الكاملة للبشر.

الذكاء الاصطناعي يفتقد إلى التفكير المجرد والاستنتاج الذاتي

تحدث ميرفولد خلال حدث Microsoft@50 في سياتل، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي، رغم تقدمه الهائل، لا يزال يفتقر إلى قدرة أساسية: إنشاء مفاهيم مجردة جديدة، وإعطاؤها معنى، والتفكير فيها بشكل مستقل. وأوضح قائلاً: “سنصل إلى هناك في النهاية، لكننا لا نزال بحاجة إلى اختراقات علمية غير متوقعة – هذه هي المعجزات التي أتحدث عنها.”

تصريحاته تأتي وسط نقاش متزايد حول حدود الذكاء الاصطناعي الحالي، حيث أشار إلى أن هذه المرحلة تشبه بدايات الحوسبة الشخصية في الثمانينات، حين كانت التكنولوجيا مليئة بالإمكانيات ولكنها غير محددة المسار بعد. وأشار إلى أن مايكروسوفت استفادت من استثمارها المبكر في OpenAI، مما جعلها في طليعة هذا التطور.

رؤية مماثلة من علماء الذكاء الاصطناعي في "ميتا"

تعكس تصريحات ميرفولد وجهة نظر يان ليكون، كبير علماء الذكاء الاصطناعي في ميتا، الذي أشار خلال منتدى دافوس إلى أن الأنظمة الحالية، مثل النماذج اللغوية الضخمة (LLMs) والذكاء الاصطناعي التوليدي، بدأت تصل إلى حدود فائدتها. ويتوقع ليكون ظهور جيل جديد من بنى الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الخمس القادمة، يتمتع بقدرات أعلى بكثير من النماذج الحالية.

كما أوضح أن الذكاء الاصطناعي الحالي يعاني من مشاكل في الذاكرة، ويفتقر إلى الفهم الحقيقي للعالم المادي، ويعاني من ضعف في مهارات التخطيط والاستنتاج، وهي نفس التحديات التي أشار إليها ميرفولد.

الذكاء الاصطناعي ليس ذكياً مثل البشر.. ولا حتى مثل حيواناتنا الأليفة

يؤمن ليكون بأننا نبالغ في تقدير قدرات الذكاء الاصطناعي، قائلاً إن “الذكاء الاصطناعي اليوم ليس ذكياً حتى بمستوى الحيوانات الأليفة، ناهيك عن البشر”. وفي الوقت نفسه، يرى أن المخاوف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مثل المخاطر المحتملة لسيطرته على العالم، مبالغ فيها إلى حد كبير، حيث وصف هذه التحذيرات بأنها “مجرد هراء تام”.

الذكاء الاصطناعي والطاقة: تحدٍ مستقبلي جديد

على الرغم من رفضه للسيناريوهات “المرعبة” حول الذكاء الاصطناعي، حذر ميرفولد من تحديات أخرى، خاصة الاستهلاك الهائل للطاقة. وأوضح أن مصادر الطاقة الحالية قد لا تكفي لدعم النمو المتسارع للذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن الجيل القادم من الطاقة النووية سيكون حاسمًا في تلبية هذه الاحتياجات.

وقال ميرفولد: “فكر في عالم يتضاعف فيه الطلب على الطاقة خمس إلى عشر مرات خلال هذا القرن، كيف سنواجه ذلك؟”، مشيرًا إلى أن التقنيات الحديثة مثل TerraPower قد تكون الحل لمواكبة هذا التوسع.

رغم كل التطورات السريعة، يتفق الخبراء على أن الذكاء الاصطناعي لم يصل بعد إلى مستوى الذكاء البشري الحقيقي.

وبينما تستمر الشركات مثل OpenAI وPerplexity في تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي أكثر تطورًا، فإن العقبة الحقيقية لا تزال في تمكين الذكاء الاصطناعي من التفكير المستقل والإبداعي. وبالنسبة لمستقبل الطاقة، سيكون التوازن بين التوسع في الذكاء الاصطناعي واستدامة الموارد أحد التحديات الكبرى للعالم في العقود القادمة.