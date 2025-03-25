لماذا يرفض عمرو دياب العودة إلى التمثيل؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف السيناريست مدحت العدل الأسباب التي تمنع الفنان عمرو دياب من العودة الى التمثيل بعد غياب أكثر من 30 عاماً منذ قدّم آخر أعماله “ضحك ولعب وجد وحب” مع الفنانة يسرا والفنان العالمي الراحل عمر الشريف، مؤكداً أنه حاول كثيراً إقناعه بالعودة الى التمثيل.

قال مدحت العدل في إحدى الندوات الصحافية: “حاولت كتير وكتبت له مسلسل كامل ولكن معملهوش، وعمرو دايماً بيحب يكون نمرة واحد في اللي بيعمله، وهو حاسس لو عمل سينما مش هيبقى نمرة واحد”.

وكشف العدل عن تحضيره خلال الفترة الحالية لمسرحية جديدة عن قصة حياة السيدة أم كلثوم، مؤكداً أنها ستناقش بعض الأمور المتعلقة بحياة “كوكب الشرق”، وتضحياتها من أجل مصر، أثناء جمع التبرعات من أجل الوقوف في وجه العدوان، وهذه الأشياء معروفة للجميع، ولكن التحدي الأكبر هو إعادة تقديمها بأسلوب مختلف ينال إعجاب الجمهور.

فيلم “ضحك ولعب وجد وحب” عُرض في عام 1993، وهو بطولة: عمرو دياب، يسرا، عمر الشريف، حنان ترك، حسين الشربيني، سناء يونس، علاء ولي الدين، أحمد آدم، ومن تأليف وإخراج طارق التلمساني.