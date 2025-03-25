شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحذير: الأنهار الجليدية على الأرض لن تنجو من القرن الحادي والعشرين والان مع تفاصيل الخبر

تخزن الأنهار الجليدية على الأرض، والتي يبلغ عددها 275,000 نهر، حاليًا حوالي 70% من المياه العذبة في العالم، ويعتمد عليها ما يقرب من ملياري شخص، ولكن بمناسبة اليوم العالمي للأنهار الجليدية، يحذر العلماء الآن من أن الأنهار الجليدية في أجزاء كثيرة من العالم "لن تنجو من القرن الحادي والعشرين"، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

ووجد تقرير صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) أن خمسًا من السنوات الست الماضية شهدت أسرع تراجع للأنهار الجليدية على الإطلاق.

ونظرًا لأن هذا الذوبان يُطلق كميات هائلة من المياه، يحذر الخبراء من أن 10 ملايين شخص حول العالم معرضون الآن لخطر الفيضانات الجليدية المدمرة.

ومنذ بدء التسجيلات في عام 1975، فقدت الأنهار الجليدية أكثر من 9,000 مليار طن من كتلتها، أي ما يعادل طبقة من الجليد بحجم ألمانيا وسمكها 15 ميلاً (25 كيلومترًا).

وفي حين أن هذه الخسارة كانت معتدلة في مناطق مثل القطب الشمالي الكندي أو جرينلاند، فقد تضررت بعض المناطق بشكل أكبر بكثير.

تقول سيليست ساولو، الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية: "إن الحفاظ على الأنهار الجليدية ليس مجرد ضرورة بيئية واقتصادية واجتماعية، بل هو مسألة بقاء".

بطبيعة الحال، تتقلص الأنهار الجليدية خلال أشهر الصيف الدافئة وتزداد حجمًا مع تراكم الثلوج التي تتساقط خلال فصل الشتاء، وحافظت هذه العملية على استقرار الأنهار الجليدية الحالية على الأرض طوال الفصول لعشرات أو مئات الآلاف من السنين.

ومع ذلك، منذ أن بدأ البشر في إدخال كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون وغازات الدفيئة الأخرى إلى الغلاف الجوي، اختل هذا التوازن.

يعني ارتفاع درجة حرارة المناخ، الذي ربطه العلماء بشكل قاطع بالنشاط البشري، أن الأنهار الجليدية تذوب بشكل أسرع في الصيف وتتعافى بشكل أبطأ في الشتاء.

كما أنه خلال العام الماضى، فقدت الأنهار الجليدية في العالم ٤٥٠ مليار طن من كتلتها نتيجة انكماشها، وهو رابع أسوأ عام مسجل، وفي الفترة نفسها، شهدت الأنهار الجليدية في الدول الاسكندنافية وسفالبارد وشمال آسيا أكبر خسارة سنوية مسجلة لها.

ووفقًا لبحث المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، كانت الفترة بين عامي 2022 و2024 أكبر خسارة في كتلة الأنهار الجليدية على مدار ثلاث سنوات مسجلة على الإطلاق.

إذا استمر هذا الوضع، تعتقد المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) الآن أن "الجليد الأبدي" في قلب العديد من الأنهار الجليدية لن يدوم بعد عام 2100.

