شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق IMO: هل يوفر الحماية الكافية لمستخدميه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعد تطبيق IMO واحدًا من تطبيقات التواصل الاجتماعي الشائعة، حيث يوفر للمستخدمين إمكانية إجراء مكالمات صوتية وفيديو مجانية، وإرسال الرسائل النصية، ومشاركة الوسائط المتعددة، ومع تزايد استخدام التطبيق في العديد من الدول، بدأت التساؤلات تُطرح حول مدى أمانه وحماية خصوصية المستخدمين.

ما هو تطبيق IMO؟

تم إطلاق تطبيق IMO كمنصة تواصل تُركز على المكالمات الصوتية والمرئية بجودة عالية، حتى مع سرعات الإنترنت الضعيفة، كما أنه يتميز بإمكانية إنشاء محادثات جماعية ومشاركة الملفات بسهولة، مما يجعله منافسًا لتطبيقات مثل واتساب وفيسبوك ماسنجر.

ميزات IMO التي تجذب المستخدمين

1. مكالمات فيديو عالية الجودة حتى في ظروف الإنترنت الضعيفة.

2. إرسال رسائل غير محدودة مجانًا لأي شخص يستخدم التطبيق.

3. إمكانية إنشاء مجموعات دردشة كبيرة تتسع لمئات المستخدمين.

4. إرسال الملفات والصور والفيديوهات بسرعة وسهولة.

5. إمكانية استخدام التطبيق بدون رقم هاتف، مما يجعله خيارًا مرنًا للمستخدمين.

التحديات والمخاطر الأمنية في IMO

على الرغم من الميزات التي يقدمها التطبيق، إلا أن هناك بعض التحديات الأمنية التي تثير قلق المستخدمين، أبرزها:

1. عدم وضوح سياسات التشفير:

• مقارنةً بتطبيقات مثل واتساب، التي تستخدم تشفير “من طرف إلى طرف”، فإن IMO لا يقدم معلومات واضحة حول مستوى التشفير الذي يستخدمه، مما يثير تساؤلات حول خصوصية المحادثات.

2. إمكانية التعرض للاختراق والتجسس:

• بسبب عدم وجود ميزة قوية للمصادقة الثنائية (2FA)، قد يكون من السهل على المخترقين الوصول إلى الحسابات إذا تمكنوا من سرقة بيانات تسجيل الدخول.

3. جمع البيانات الشخصية:

• مثل معظم تطبيقات التواصل الاجتماعي، يقوم IMO بجمع معلومات المستخدمين، مثل الموقع الجغرافي، وقائمة الأصدقاء، وسجل المحادثات، مما يثير مخاوف حول استخدام هذه البيانات لأغراض تسويقية أو مشاركتها مع أطراف ثالثة.

4. انتشار الحسابات الوهمية ورسائل الاحتيال:

• يعاني بعض المستخدمين من تلقي رسائل مجهولة المصدر تحتوي على روابط مشبوهة، مما يجعل التطبيق هدفًا للمحتالين الإلكترونيين.

كيف يمكن تحسين أمان استخدام IMO؟

لحماية خصوصيتك أثناء استخدام التطبيق، يوصي الخبراء باتباع الإجراءات التالية:

• عدم مشاركة المعلومات الحساسة داخل المحادثات.

• تفعيل إعدادات الخصوصية لتحديد من يمكنه الاتصال بك أو إرسال الرسائل.

• الحذر من الروابط المجهولة التي قد تكون وسيلة لاختراق الحسابات.

• استخدام تطبيقات VPN لزيادة الأمان عند الاتصال بشبكات إنترنت عامة.

• مراجعة الأذونات التي يطلبها التطبيق على هاتفك، ومنع الوصول غير الضروري للكاميرا أو الميكروفون.

