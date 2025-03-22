شكرا لقرائتكم خبر عن موعد بدء الحجز على قطارات العيد الإضافية بالسكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ هيئة السكة الحديد فتح الحجز على القطارات الإضافية المخصصة لفترة إجازة عيد الفطر2025، يوم الإثنين القادم الموافق 24 رمضان، حيث يبدأ أول قطار السفر يوم 25 رمضان، ويتم الحجز على القطارات الإضافية قبل السفر بـ24 ساعة.

ويمكن حجز قطارات عيد الفطر الإضافية بطريقة واحدة وهى من شباك محطات السكك الحديدية وقبل السفر بـ 24 ساعة ، حيث يتم حجز تذاكر السفر فى اليوم السابق للسفر فقط وليس قبل ذلك.

مواعيد قطارات عيد الفطر :

- تشغيل قطار 2040 ( تالجو ) القاهرة / أسوان يومياً خلال الفترة من 25 / 3 / 2025 وحتى 10 / 4 / 2025 حيث يقوم من القاهرة الساعة 20:15 ويصل أسوان الساعة 08:10

- تشغيل قطار 2041 ( تالجو ) أسوان / القاهرة يومياً خلال الفترة من 26 / 3 / 2025 وحتى 11 / 4 / 2025 حيث يقوم من أسوان الساعة 16:50 ويصل القاهرة الساعة 04:50 .

- تشغيل قطار 1942 ( أسبانى مطور ) القاهرة / أسوان يومياً خلال الفترة من 25 / 3 / 2025 وحتى 10 / 4 / 2025 حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 22:50 ويصل أسوان الساعة 11:50 .

- تشغيل قطار 1943 ( أسبانى مطور ) أسوان / القاهرة يومياً خلال الفترة من 26 / 3 / 2025 وحتى 11 / 4 / 2025 حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 18:00 ويصل القاهرة الساعة 06:50 .

- تشغيل قطار 1938 ( ثالثة مكيفة ) القاهرة / أسوان يومياً خلال الفترة من 25 / 3 / 2025 وحتى 10 / 4 / 2025 حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 21:50 ويصل أسوان الساعة 10:05 .

- تشغيل قطار 1939 ( ثالثة مكيفة ) أسوان / القاهرة يومياً خلال الفترة من 26 / 3 / 2025 وحتى 11 / 4 / 2025 حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 22:30 ويصل القاهرة الساعة 11:15 .

- تشغيل قطار 1940 ( ثالثة مكيفة ) القاهرة / أسوان يومياً خلال الفترة من ليلة 25/26 مارس 2025 وحتى ليلة 10 / 11 إبريل 2025 حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 00:35 ويصل أسوان الساعة 12:30 .

- تشغيل قطار 1941 ( ثالثة مكيفة ) أسوان / القاهرة يومياً خلال الفترة من 26 / 3 / 2025 وحتى 11 / 4 / 2025 حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 21:30 ويصل القاهرة الساعة 10:25 .

- تشغيل قطار 1936 ( VIP ) الإسكندرية / أسوان يوم 27 / 3 / 2025 فقط حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 15:20 ويصل أسوان الساعة 06:20 طبقا للجدول المرفق ، على أن يتم تشغيل فوارغ القطار يوم 27 / 3 / 2025 فقط بين القاهرة / الإسكندرية حيث يقوم من القاهرة الساعة 00:10 ويصل الاسكندرية الساعة 02:35 .

- تشغيل قطار 1937 ( VIP ) أسوان / الإسكندرية يوم 3 / 4 / 2025 فقط حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 09:00 ويصل الاسكندرية الساعة 00:50 طبقا للجدول المرفق ، على أن يتم تشغيل فوارغ القطار يوم 3 / 4 / 2025 فقط بين الإسكندرية / القاهرة حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 11:50 ويصل القاهرة الساعة 14:25 .