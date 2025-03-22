شكرا لقرائتكم خبر عن موعد بدء الحجز على قطارات العيد الإضافية بالسكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر
مواعيد قطارات عيد الفطر :
- تشغيل قطار 2041 ( تالجو ) أسوان / القاهرة يومياً خلال الفترة من 26 / 3 / 2025 وحتى 11 / 4 / 2025 حيث يقوم من أسوان الساعة 16:50 ويصل القاهرة الساعة 04:50 .
- تشغيل قطار 1942 ( أسبانى مطور ) القاهرة / أسوان يومياً خلال الفترة من 25 / 3 / 2025 وحتى 10 / 4 / 2025 حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 22:50 ويصل أسوان الساعة 11:50 .
- تشغيل قطار 1943 ( أسبانى مطور ) أسوان / القاهرة يومياً خلال الفترة من 26 / 3 / 2025 وحتى 11 / 4 / 2025 حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 18:00 ويصل القاهرة الساعة 06:50 .
- تشغيل قطار 1938 ( ثالثة مكيفة ) القاهرة / أسوان يومياً خلال الفترة من 25 / 3 / 2025 وحتى 10 / 4 / 2025 حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 21:50 ويصل أسوان الساعة 10:05 .
- تشغيل قطار 1939 ( ثالثة مكيفة ) أسوان / القاهرة يومياً خلال الفترة من 26 / 3 / 2025 وحتى 11 / 4 / 2025 حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 22:30 ويصل القاهرة الساعة 11:15 .
- تشغيل قطار 1940 ( ثالثة مكيفة ) القاهرة / أسوان يومياً خلال الفترة من ليلة 25/26 مارس 2025 وحتى ليلة 10 / 11 إبريل 2025 حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 00:35 ويصل أسوان الساعة 12:30 .
- تشغيل قطار 1941 ( ثالثة مكيفة ) أسوان / القاهرة يومياً خلال الفترة من 26 / 3 / 2025 وحتى 11 / 4 / 2025 حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 21:30 ويصل القاهرة الساعة 10:25 .
- تشغيل قطار 1936 ( VIP ) الإسكندرية / أسوان يوم 27 / 3 / 2025 فقط حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 15:20 ويصل أسوان الساعة 06:20 طبقا للجدول المرفق ، على أن يتم تشغيل فوارغ القطار يوم 27 / 3 / 2025 فقط بين القاهرة / الإسكندرية حيث يقوم من القاهرة الساعة 00:10 ويصل الاسكندرية الساعة 02:35 .
- تشغيل قطار 1937 ( VIP ) أسوان / الإسكندرية يوم 3 / 4 / 2025 فقط حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 09:00 ويصل الاسكندرية الساعة 00:50 طبقا للجدول المرفق ، على أن يتم تشغيل فوارغ القطار يوم 3 / 4 / 2025 فقط بين الإسكندرية / القاهرة حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 11:50 ويصل القاهرة الساعة 14:25 .
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