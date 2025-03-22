عاد مطرب مصري, لخطف الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بمقطع فيديو جديد حظي بمشاهدات ومشاركات عالية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المطرب المصري, كان قد ظهر في مقطع سابق وهو يغني إحدى أغنيات الفنانة المصرية الشهيرة “أم كلثوم” على الطريقة السودانية. https://www.facebook.com/reel/1297007138178324 المطرب عاود الظهور في مقطع جديد وعلى نفس الطريقة السابقة ولكن في هذه المرة تغنى بأغنية الفنانة اللبنانية الشهيرة “فيروز”, “سألوني الناس”, وعلى الطريقة السودانية, أيضاً وكتب على المقطع (ماذا لو السيدة فيروز اتولدت في السودان). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. فنان مصري يغني إحدى أغنيات الفنانة اللبنانية الشهيرة “فيروز” بطريقة سودانية ويقول: (ماذا لو السيدة فيروز اتولدت في السودان) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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