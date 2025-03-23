السودان يظفر بنقطة ثمينة من أنياب السنغال ويحتفظ بالصدارة

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حسم التعادل السلبي، مباراة السودان وضيفه السنغالي، والتي جمعتهما مساء السبت، على ملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي الليبية، في خامس جولات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وشهدت المباراة، ضياع أكثر من فرصة من جانب الفريقين، رغم الأداء القوي الذي قدمه اللاعبون.
وبهذه النتيجة، واصل منتخب السودان، تربعه على صدارة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة.بينما ارتفع رصيد منتخب السنغال إلى 9 نقاط في المركز الثالث، بفارق نقطة واحدة عن جمهورية الكونغو صاحبة الوصافة.ويستعد منتخب السودان لمباراة جنوب السودان، الثلاثاء المقبل، في الجولة السادسة من التصفيات، أما السنغال ستواجه توجو.وتضم المجموعة الثانية، منتخبات السودان والسنغال وموريتانيا وتوجو وجنوب السودان وجمهورية الكونغو.
كووورة
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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