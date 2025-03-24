مدير الإدارة العامة للمرور يترأس الإجتماع الدوري لمدراء المرور السريع لإجازة خطة تفويج عيد الفطر المبارك

أكد اللواء شرطة د/ سراج الدين منصور خالد مدير الإدارة العامة للمرور أن حماية الأرواح والممتلكات تأتي في مقدمة أولويات الإدارة مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود المرورية لضمان تفويج آمن خلال عطلة عيد الفطر المبارك جاء ذلك خلال ترأسه الإجتماع التفاكري السنوي لمديري المرور السريع بالولايات والذي إنعقد تحت شعار “نحو آداء متميز وخدمة متطورة ” بحضور اللواء شرطة / فيصل كباشي مدير دائرة المرور السريع وأعضاء هيئة قيادة المرور ومديري المرور السريع بالولايات حيث تمت مناقشة سير الآداء وخطط التفويج وتحسين الخدمات المرورية إستعدادا ً لموسم العيد.

وإستعرض الإجتماع التقارير الميدانية حول جاهزية الدوريات وإنتشارها على الطرق السريعة إلى جانب بحث التحديات التي تواجه عمليات التفويج وسبل تطوير الآداء المروري، كما ناقش آليات التنسيق المشترك بين الولايات لضمان تنفيذ الخطة المرورية بكفاءة وفاعلية.

من جانبه أكد اللواء شرطة فيصل كباشي/ مدير دائرة المرور السريع في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة جاهزية الدائرة لتسخير كافة الإمكانيات لإنجاح عملية التفويج موضحا أهمية تفعيل آليات الطوارئ والتدخل السريع ومشيرًا إلى ضرورة تعزيز التوعية المرورية بين شركاء الطريق وتكثيف الحملات الإرشادية لضمان سلامة المسافرين.

وخلص الاجتماع إلى عدة قرارات أبرزها زيادة التواجد المروري على الطرق تعزيزا للرقابة والتأمين مع تكثيف الحملات التوعوية الإرشادية كما تقرر أن يبدأ التفويج إعتبارا ً من يوم 27 رمضان الموافق 27 مارس2025 مع التأكيد على أهمية تحقيق بيئة مرورية آمنة ومتطورة.

وفي سياق حديثه ترحّم اللواء شرطة سراج الدين على شهداء معركة الكرامة مؤكدا أن تضحياتهم ستظل خالدة في ذاكرة الوطن وداعيًا الله أن يتقبلهم بواسع رحمته وأضاف أن الإلتزام بالمسؤولية الوطنية وتعزيز السلامة المرورية جزء من الوفاء لتلك التضحيات العظيمة .

المكتب الصحفي للشرطة