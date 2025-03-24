دوري أمم كونكاكاف: خيمينيس يقود المكسيك للقب بالفوز على بنما

الرياص - اسماء السيد - إنغلووود، لوس أنجليس، كاليفورنيا : قاد راوول خيمينيس المنتخب المكسيكي للفوز بلقب النسخة الرابعة من دوري أمم كونكاكاف لكرة القدم، بتسجيله هدفي الفوز الدراماتيكي على بنما 2 1 الأحد في المباراة النهائية على ملعب "سوفي" في الولايات المتحدة.

وحُسمت المباراة بركلة جزاء متأخرة سجلها خيمينيس في الدقيقة 90+2 بعدما كان افتتح التسجيل في الدقيقة الثامنة، في حين سجل أدالبيرتو كاراسكيا لبنما من ركلة جزاء أيضا (45+2).

بعد المباراة، أشاد خيمينيس بتأثير المدرب خافيير أغيري الذي تولى تدريب الفريق للمرة الثالثة في 2024، بعد قيادته سابقا بين عامي 2001 2002 و2009 2010.

قال مهاجم فولهام الإنكليزي "هذا ما كنا نطمح إليه منذ اليوم الأول لوصول +فاسكو+ (أغيري). المباريات كانت صعبة، لكننا لعبنا كما يجب بعد أن عادلوا، وها نحن نحصد النتيجة".

كان تألق خيمينيس في هذه البطولة بمثابة فصل جديد في قصة عودته المذهلة بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها عام 2020، عندما أصيب بكسر في الجمجمة وإصابة في الدماغ خلال مباراة بين فريقه السابق ولفرهامبتون وأرسنال ضمن الدوري الإنكليزي.

قال ابن الـ33 عاما بعد التتويج "من الرائع العودة بعد كل ما مررت به. هذه رسالة واضحة: لا يجب أن تفقد الأمل أبدا. عليك أن تؤمن دائما بقدراتك".