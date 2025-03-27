هل أصبح البرازيليون أضحوكة العالم؟ (فيديو)

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: كيف أصبح منتخب البرازيل العظيم أضحوكة العالم؟ البرازيليون الذين تجرعوا اهانة الهزيمة برباعية لهدف أمام المنافس التاريخي منتخب الأرجنتين في كلاسيكو الكون فجر الأربعاء (في تصفيات أميركا الحنوبية للتأهل لمونديال 2026) لم يتجاوزوا الدور ربع النهائي في كأس العالم إلا مرة واحدة منذ عام 2002.

جاءت هزيمتهم 4-1 أمام الأرجنتين لتعمق الجراح، وكأن الهزيمة القاسية التي تلقاها المنتخب البرازيلي على يد منافسيه الأقوياء لم تكن كافية، فقد اضطرت البرازيل إلى الوقوف ومشاهدة أكبر تاجر احتيال في عالم كرة القدم وهو يفرك الملح على الجرح، فماذا حدث؟

مع تقدم الأرجنتين بنتيجة 4-1، ومع بقاء وقت قصير على نهاية المباراة، قرر حارس مرمى أستون فيلا، إيمي مارتينيز، التلاعب بالكرة داخل منطقة جزاء فريقه. وختم بذلك ليلةً من الإذلال الشديد لأبطال العالم خمس مرات.

وصف موقع قناة غلوبو التلفزيونية البرازيلية المباراة بأنها "فشل أبدي"، قبل أن يضيف: "يُظهر مهرجان الأهداف الأرجنتيني الهوة الشاسعة بين المنتخبين". كان مدرب البرازيل دوريفال جونيور تحت ضغط شديد قبل هذه المباراة، ولن يكون مفاجئًا إقالته قبل الجولة الدولية التالية في حزيران (يونيو).

استفزازات رافينيا.. البرازيل تدفع الثمن

لا يوجد تنافسٌ كهذا في عالم كرة القدم. فبينما يندب الخاسرون، يُلقي المنتصرون كلماتٍ نابيةً كملاكمٍ مُستفزٍّ من الوزن الثقيل. ارتكب نجم البرازيل رافينيا خطأً قبل المباراة، ولم تسمح له الأرجنتين بنسيانه ، حيث هتف اللاعبون ساخرين عن "موت" البرازيل.

أولاً، الخبر السار: ما لم يحدث أمرٌ استثنائي، ستتأهل البرازيل إلى كأس العالم 2026. ستشهد النهائيات مشاركة 48 فريقاً، وهو رقمٌ غير مسبوق، ما يعني تأهل ستة منتخبات من أميركا الجنوبية تلقائياً.

تتقدم البرازيل، صاحبة المركز الرابع، بست نقاط على فنزويلا التي تحتل المركز السابع، مع تبقي أربع جولات.

ولكن هذا لا يمكن أن يخفي القضايا الأساسية، فالبرازيل تتعثر في بطولة لم تفز بها منذ عام 2002. وباستثناء الهزيمة الساحقة 7-1 أمام ألمانيا في الدور نصف النهائي لكأس العالم 2014 على أرضها - لم تتجاوز البرازيل حتى الدور ربع النهائي منذ رفعت الكأس آخر مرة.

لقد كانوا غير محظوظين بخسارة مباريات دور الثمانية أمام بلجيكا وكرواتيا في عامي 2018 و2022 على التوالي، ومع ذلك فإن منتخبات البرازيل العظيمة في الماضي كانت ستكتسح هذين الخصمين.

عندما كانت البرازيل في أوج عطائها، كان نجمها يُبدع. كان هناك بيليه في عامي 1958و1970، وغارينشا في عام 1962، وروماريو في عام 1994، ورونالدو وريفالدو ورونالدينيو في عام 2002.

نيمار ينتهي وفينيسيوس ليس موضع ثقة

الآن، نيمار في طريقه إلى الأفول، وكان من المفترض أن يكون فينيسيوس جونيور، لكن مهاجم ريال مدريد لم يُقدم أداءً يُضاهي أداءه مع منتخب بلاده مع ناديه. في 39 مباراة دولية، سجل ستة أهداف وصنع ستة أخرى.

ورغم سوء حظه قبل اللعب مع الأرجنتين، فإن رافينيا أفضل قليلا، حيث سجل 11 هدفا وسبع تمريرات حاسمة في 33 مباراة ــ على الرغم من أن نيمار سجل 79 هدفا و59 تمريرة حاسمة في 128 مباراة دولية وهو مستوى لم يقترب منه أي منهما.

أنشيلوتي في الطريق؟

لا يمكن إلقاء اللوم في تراجع مستوى البرازيل على مهاجميها فقط. هناك سبب وجيه وراء حرص الاتحاد البرازيلي لكرة القدم على التعاقد مع مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، رغم أن المدرب الإيطالي، الذي لم يسبق له العمل دوليًا، سيكون أول مدرب غير برازيلي للمنتخب البرازيلي.

ألقِ نظرة على نهائيات كأس ليبرتادوريس الأخيرة، النسخة الأمريكية الجنوبية من دوري أبطال أوروبا، لفهم الفرق بين كرة القدم في القارتين. أحيانًا، تبدو الأخيرة رياضة مختلفة.

تُرسي كرة القدم في أوروبا معاييرَ عالمية، ولم يسبق لدوريفال العمل هناك كلاعب أو مدرب. لا يسعنا إلا العودة إلى لويس فيليبي سكولاري لنجد مدربًا برازيليًا عمل في أوروبا، ورغم أنه حقق نتائج جيدة مع البرتغال، إلا أنه لم يمضِ سوى سبعة أشهر مع تشيلسي.

أما ليونيل سكالوني، مدرب الأرجنتين، فلم يسبق له تولي منصب كبير في أوروبا، إلا أنه كان ضمن الجهاز الفني لإشبيلية ولعب أيضًا في أوروبا.

لا يكتفي أنشيلوتي بإخراج أفضل ما لدى فينيسيوس، بل إنه بارع في ضمان تحقيق اللاعبين من الطراز الرفيع لإمكاناتهم، وإجراء التعديلات اللازمة للحفاظ على نجاح الفرق القوية وشغفها بالفوز. مع ذلك، لا يستطيع المدرب فعل الكثير.

تفتقر البرازيل إلى نجوم وسط يتمتعون بخبرة واسعة في دوري أبطال أوروبا. شكّل وولفرهامبتون ونيوكاسل ثنائي خط الوسط ضد الأرجنتين، وكان أندريه واحدًا من ثلاثة لاعبين من وولفرهامبتون في التشكيلة إلى جانب ماتيوس كونيا.

ولم يكن مفاجئًا أن أليكسيس ماك أليستر، لاعب ليفربول، ورودريغو دي بول، لاعب أتلتيكو مدريد، سيطرا على خط الوسط.

نقص الخيارات؟ فرضية سخيفة

يبدو من السخافة القول إن البرازيل تعاني من نقص في الخيارات، لكن الأمر يستحق التدقيق. في عام 2002، لم يكن هناك سوى 11 لاعبًا غير برازيلي في الدوري الممتاز. أما هذا الموسم، وفقًا لموقع ترانسفير كاركت Transfermarkt، فيبلغ عددهم 139 لاعبًا، أي أكثر من 20% من إجمالي عدد اللاعبين في الدوري، وفقاً لتقرير إنكليزي عبر "دايلي ميل".

ثم هناك المواهب الشابة. تتألق البرازيل على مستوى الفئات العمرية، حيث فازت بالنسختين الأخيرتين من بطولة أميركا الجنوبية تحت 20 عامًا، فلماذا لا تتألق على مستوى الكبار؟

في كثير من الأحيان، ينتقل أفضل اللاعبين البرازيليين إلى أوروبا في سن مبكرة، مدفوعين بإغراء المشاركة في دوري أبطال أوروبا والثروة التي تصاحبه. ثم يتنقل الكثيرون بين فرق تحت 21 عامًا والإعارات، فتنحرف مسيرتهم المهنية.

ولكن هذه لا تزال البرازيل، ويجب عليهم أن يستمدوا الشجاعة من عام 2002. فبعد النضال في التصفيات، ومع وجود ضغوط مماثلة على سكولاري، كانوا الأفضل في اليابان وكوريا الجنوبية وفازوا بالكأس بجدارة.

سيكون من الغباء تجاهلهم، خاصةً الآن وقد أصبح الانتقام يراودهم. والأفضل لو استطاعوا تعيين مدرب جيد.