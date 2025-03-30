شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم السبت 29 - 3 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 29 - 3 - 2025 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، جاء في مقدمتها: أقسم بالله لو معاك 0%.. أحمد حجازى يرد على تصريحات حسام حسن بـ"ستورى"، والزمالك يدرس تقديم شكوى للجنة الانضباط ضد حسام حسن بسبب زيزو، وحسام حسن يصدر بيانًا بشأن تصريحاته حول مفاوضات زيزو مع الأهلي.

أقسم بالله لو معاك 0%.. أحمد حجازى يرد على تصريحات حسام حسن بـ "ستورى"

نشر أحمد حجازي، مدافع فريق نيوم السعودي، صورة لقميصه مع منتخب مصر ليرد على تصريحات حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر بشأن احتمالية انضمامه للمنتخب مرة أخرى.

الزمالك يدرس تقديم شكوى للجنة الانضباط ضد حسام حسن بسبب زيزو

يدرس مسئولو نادي الزمالك التقدم بشكوى ضد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، في لجنة الانضباط باتحاد الكرة كونه عنصرًا من عناصر اللعبة بسبب قيامه بالتوجيه

حسام حسن يصدر بيانًا بشأن تصريحاته حول مفاوضات زيزو مع الأهلي

أصدر حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني بيانًا بشأن التصريحات التي أدلى بها خلال الساعات الماضية لبرنامج رامز جلال، بشأن مفاوضات النادي الأهلي مع أحمد مصطفى زيزو

3 نجوم يستعدون لتوديع الأهلي فى نهاية الموسم

يعيش النادي الأهلي فترة من التحولات مع اقتراب نهاية الموسم، حيث تثار التكهنات حول مستقبل عدد من نجوم الفريق الذين ربما يكونون فى طريقهم لمغادرة القلعة الحمراء، ومن بين هؤلاء اللاعبين البارزين علي معلول، وعمرو السولية، وأكرم توفيق.

الجيش الملكي المغربي يصل القاهرة غداً لمواجهة بيراميدز فى دوري الأبطال

تصل بعثة فريق الكرة بنادي الجيش الملكي المغربي إلى القاهرة غداً الأحد، استعدادا لخوض مباراة بيراميدز في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

سبب عدم حصول بنتايج على تأشيرة جنوب أفريقيا مع الزمالك

يغيب محمود بنتايج لاعب فريق الزمالك عن مباراة فريقه أمام ستيلينبوش فى ذهاب ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية، وذلك لعدم استخراج تأشيرة السفر إلى جنوب أفريقيا.

مصطفى عسل وهانيا الحمامى يتأهلان لنهائى بطولة أوبتاسيا للاسكواش

تأهل الثنائي المصري، مصطفى عسل المصنف الثاني عالمياً لرجال الاسكواش، وهانيا الحمامي المصنفة الثالثة للسيدات، إلى الدور النهائي ببطولة أوبتاسيا للاسكواش.