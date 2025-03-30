شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستقر على ثنائية ربيعة وداري فى دفاع الأهلي أمام الهلال السوداني والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على الدفع بثنائية رامي ربيعة وأشرف داري في خط دفاع الفريق أمام الهلال السوداني فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويعول المدرب السويسري على ثنائية داري وربيعة في خط دفاع الأهلي أمام بطل السودان لتأمين الدفع الأحمر والحفاظ على الشباك نظيفة.

ويلعب الأهلي مع الهلال السوداني في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة، وهي المباراة التي سيحضرها 30 ألف مُشجع حصل بهم الأهلي على موافقة رسمية من الجهات الأمنية.

من ناحية أخرى، قرر مسئولو النادي الأهلي تأجيل ملف ضم حارس مرمى للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لحين وضوح الرؤية بشأن مستقبل محمد الشناوي حارس وقائد الفريق.

ورغم أن إدارة الأهلي بدأت مؤخراً رحلة البحث عن عدة صفقات في عدة مراكز أهمها الهجوم والدفاع والظهير الأيسر إلا أنها قررت استثناء مركز حراسة المرمى من التدعيمات حالياً لحين وضوح التأكد من موقف الحراس الأربعة بالفريق ، محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفة مخلوف، فإذا إستمر هذا الرباعي في الفريق خلال الموسم المقبل سيكون من الصعب تدعيم مركز حراسة المرمى الصيف المقبل ، أما إذا رحل أحدهم سيتم البدء في التفاوض مع أحد أفضل حراس المرمى في مصر للتعاقد معه.