شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عسل وهانيا الحمامى يتأهلان لنهائى بطولة أوبتاسيا للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تأهل الثنائي المصري، مصطفى عسل المصنف الثاني عالمياً لرجال الاسكواش، وهانيا الحمامي المصنفة الثالثة للسيدات، إلى الدور النهائي ببطولة أوبتاسيا للاسكواش، والتي يستضيفها نادي ويمبلدون بلندن خلال الفترة من 25 إلى 30 مارس الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 118 ألف دولار.



وجاءت نتائج المصريين في نصف النهائي كالتالي:

فوز مصطفى عسل على الويلزي جويل ميكين بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 7-11, 4-11, 11-7, 11-4, 11-2.

فوز هانيا الحمامي على ساتومي واتنبي بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-8, 11-13, 11-6.

هزيمة ندى عباس أمام جورجينا كيندي بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-13, 11-5, 11-2.

وشهد جدول منافسات البطولة مشاركة مصرية بواقع 12 لاعباً ولاعبة جاءوا كالتالي:

4 لاعبين في منافسات الرجال وهم: محمد أبو الغار، يوسف إبراهيم، كريم عبد الجواد، مصطفى عسل.

8 لاعبات في منافسات السيدات وهن: سلمى الطيب، كنزي أيمن، هنا رمضان، مريم متولي، نور أبو المكارم، ندى عباس، سنا إبراهيم، هانيا الحمامي.

ويحمل الثنائي البطل المصري علي فرج المصنف الأول عالمياً لقب البطولة عن النسخة الأخيرة، بينما كانت البلجيكية نيلي جليس هي آخر بطلة متوجة بالبطولة في منافسات السيدات.