تحليل: ماذا يعني أن يتظاهر الغزاوي ضد حماس؟ (فيديو)

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: الاحتجاجات المناهضة لحماس تُظهر تحولاً خطيراً في الموقف في غزة، إن استمرار الاحتجاجات ضد حماس الأربعاء، وحتى توسعها "مؤشر على وجود تحول في موقف الجمهور تجاه حماس".

أظهرت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أن مئات الفلسطينيين احتجوا في شمال غزة يوم الثلاثاء للمطالبة بإنهاء الحرب، وهتفوا "حماس بره بره"، في اليوم الثاني من العرض العلني النادر لمعارضة هذا التنظيم.

قال مصدر إسرائيلي إن استمرار الاحتجاجات ضد حماس اليوم، بل وتوسعها، "مؤشر على تحول في موقف الجمهور تجاه حماس". وأضاف المسؤولون أن استمرار الاحتجاجات لمدة 48 ساعة يُظهر جديتها، وفقاً لتحليل "جيروزاليم بوست".

بدأت الاحتجاجات، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين، بشكل عفوي. ويُعتقد أن عائلات بيت لاهيا، التي أصيب أقاربها بغارات جوية إسرائيلية، هي من بدأتها.

مع ذلك، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تصاعدت حدة الاحتجاجات ضد حماس في غزة، بما في ذلك مدينة غزة. ويطالب المتظاهرون باتخاذ إجراءات ضد حماس وقادتها. وفي حي النصيرات، حيث لم ينفذ جيش الدفاع الإسرائيلي عملياته، وحيث لا تزال المباني سليمة نسبيًا، خرجت مظاهرة أيضًا.

نتانياهو يناقش "الحدث النادر"

عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اجتماعًا مساء الأربعاء مع كبار المسؤولين الأمنيين ووزير الدفاع إسرائيل كاتس لمناقشة هذه المسألة. وكان كاتس قد حذّر سابقًا قائلاً: "قريبًا، سيعمل جيش الدفاع الإسرائيلي بقوة أكبر في مناطق أخرى من غزة، وسيُطلب منكم إخلاء المنطقة، وخسارة المزيد من الأراضي. الخطط جاهزة ومعتمدة. تعلموا من سكان بيت لاهيا - طالبوا بإخراج حماس من غزة والإفراج الفوري عن جميع الأسرى الإسرائيليين - فهذه هي الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب".

وفي إسرائيل، يعتقد أن سبب اندلاع الاحتجاجات هو أن سكان غزة يدركون أن الحرب ستستأنف قريبا، في حين أن هناك أيضا مخاوف بشأن توقف المساعدات، ونزوح السكان بسبب عمليات جيش الدفاع الإسرائيلي، وعدم وجود حل أو إعادة إعمار في غزة.

ما الذي قد يؤدي إلى تعطيل الاحتجاجات؟

ما الذي قد يُفسد الاحتجاجات؟ يُعتقد أنه إذا نجحت حماس في تصوير الاضطرابات على أنها من تدبير السلطة الفلسطينية أو إسرائيل، فإنها ستُصوّر المظاهرات على أنها زائفة.

ستواصل إسرائيل عملياتها في غزة في الأيام المقبلة، لكنها ستحاول تجنب إيذاء المدنيين غير المشاركين في القتال، من أجل منع انتقال الغضب الشعبي من حماس إلى إسرائيل.

في هذه المرحلة، تحاول حماس قمع الاحتجاجات بوسائل سلمية. لكن، وكما ذكرنا، سنعرف في الأيام المقبلة ما إذا كان هذا يُمثل تحولًا جذريًا، أم أن حماس نجحت في تجاوز هذه العقبة أيضًا.

"بره، بره، بره، حماس بره"، هتف متظاهرون غزيون في أحد المنشورات المنشورة على موقع X، ويبدو أنها من منطقة بيت لاهيا بغزة، يوم الثلاثاء. ويظهر المنشور أشخاصًا يسيرون في شارع مُغبر بين مبانٍ مُتضررة جراء الحرب.

وقال أحد الشهود، الذي تحدث شريطة عدم ذكر اسمه خوفا من الانتقام: "كانت مظاهرة عفوية ضد الحرب لأن الناس تعبوا وليس لديهم مكان يذهبون إليه".

حماس.. بره بره

وقال: "هتف كثيرون ضد حماس، ليس كل الناس، بل كثيرون، قائلين: بره يا حماس. الناس منهكون، ولا ينبغي لأحد أن يلومهم".

بدأت المنشورات بالانتشار على نطاق واسع في وقت متأخر من يوم الثلاثاء. واستطاعت رويترز التأكد من موقع الفيديو من خلال المباني وأعمدة الكهرباء وتخطيط الطرق، وهو ما يتطابق مع صور الأقمار الصناعية للمنطقة. ولم تتمكن رويترز من التحقق من تاريخ الفيديو بشكل مستقل. ومع ذلك، أظهرت العديد من مقاطع الفيديو والصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي احتجاجات في المنطقة يوم 25 آذار (مارس).

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالوا إنه لاحتجاجٍ نظمه مئات الأشخاص في حي الشجاعية، إحدى ضواحي مدينة غزة، يوم الأربعاء، مطالبين بإقالة حماس، مما يشير إلى احتمال انتشار الاحتجاجات المناهضة لحماس. ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة الفيديو.

وقال المسؤول الكبير في حركة حماس باسم نعيم إن الناس لديهم الحق في الاحتجاج على المعاناة التي سببتها الحرب، لكنه ندد بما وصفه بـ"أجندات سياسية مشبوهة" تستغل الوضع.

من أين هم؟ ماذا يحدث في الضفة الغربية؟ لماذا لا يحتجون على العدوان هناك أو يسمحون للناس بالنزول إلى الشوارع للتنديد بهذا العدوان؟

وتأتي هذه التصريحات، التي تعكس التوترات بين الفصائل الفلسطينية بشأن مستقبل غزة، بعد ساعات من دعوة حركة فتح المنافسة حماس إلى "الاستجابة لدعوة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".