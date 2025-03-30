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"واشنطن بوست": ترامب يدفع مستشاريه الكبار نحو توسيع نطاق سياسة الرسوم الجمركية

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"واشنطن بوست": ترامب يدفع مستشاريه الكبار نحو توسيع نطاق سياسة الرسوم الجمركية

أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن 4 مصادر مطلعة، بأن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدفع مستشاريه الكبار نحو توسيع نطاق سياسة الرسوم الجمركية".

وأوضحت أن "ترامب يواصل الضغط من أجل إجراءات عدوانية تهدف إلى تحول جذري في الاقتصاد الأميركي".

وفي آخر قراراتها، قرّرت إدارة دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات إلى الولايات المتحدة، في خطوة تدخل حيّز التنفيذ في 3 نيسان، إضافة إلى العديد من الرسوم الجمركية التي تؤثر سلبا على دول أوروبية تسعى الى اتخاذ اجراءات مضادة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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