"واشنطن بوست": ترامب يدفع مستشاريه الكبار نحو توسيع نطاق سياسة الرسوم الجمركية

أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن 4 مصادر مطلعة، بأن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدفع مستشاريه الكبار نحو توسيع نطاق سياسة الرسوم الجمركية". وأوضحت أن "ترامب يواصل الضغط من أجل إجراءات عدوانية تهدف إلى تحول جذري في الاقتصاد الأميركي". وفي آخر قراراتها، قرّرت إدارة دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات إلى الولايات المتحدة، في خطوة تدخل حيّز التنفيذ في 3 نيسان، إضافة إلى العديد من الرسوم الجمركية التي تؤثر سلبا على دول أوروبية تسعى الى اتخاذ اجراءات مضادة.

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