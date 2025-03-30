الحوثي: العدوان الأميركي لن يؤثر على قدراتنا العسكرية وعملياتنا لإسناد غزة

أكد زعيم حركة "أنصار الله" عبدالملك الحوثي، على "ثبات شعبنا على موقفه المبدئي الإيماني في الإسناد الكامل والمناصرة للشعب الفلسطيني والتصدي للعدوان الأميركي الإجرامي على بلدنا".

ولفت، في كلمة نقلتها قناة "المسيرة" اليمنية"، إلى أن "العدوان الأميركي لن يؤثر على القدرات العسكرية والعمليات الجهادية البطولية للإسناد لغزة".

وأضاف الحوثي "العدوان الأميركي لن يؤثر على قرار وموقف شعبنا، يمن الإيمان والجهاد، يمن الأنصار الذي يستند إلى الهوية الإيمانية والبصيرة القرآنية ويعتمد على الله تعالى".

وشدد على أنه "ينبغي للمسلمين جميعا أن يتذكروا في عيد الفطر ما يعانيه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من تجويع وإبادة جماعية"، كما "ينبغي للمسلمين جميعا أن يتذكروا ما تتعرض له القضية الفلسطينية عموماً من مؤامرات أميركية إسرائيلية لتصفيتها، ومسؤوليتهم تجاه ذلك".

ويأتي كلام الحوثي في ظل استمرار الغارات الأميركية على اليمن والتي تأتي ردًا على عمليات المساندة التي تقوم بها الحركة لدعم قطاع غزة ضد إسرائيل.