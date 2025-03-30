شكرا لقرائتكم خبر عن خبير علاقات دولية: مصر لن تسمح بتمرير مخطط تهجير الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور طارق البرديسي، الخبير في الشئون الدولية، إن مصر كانت دائمًا الداعم الأول للقضية الفلسطينية، وستظل على موقفها الرافض لأي محاولات لفرض واقع جديد على الأرض عبر التهجير القسري للفلسطينيين.

وأوضح البرديسي أن موقف مصر الحاسم جاء مدفوعًا بإيمانها العميق بعدالة القضية الفلسطينية وضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل يحفظ الحقوق الفلسطينية، مشيرًا إلى أن القاهرة تتحرك على كافة المستويات الدولية والإقليمية لإيقاف العدوان الإسرائيلي، مع الاستمرار في تقديم الدعم الإنساني لغزة.

وأشار إلى أن مصر أكدت أكثر من مرة رفضها التام لأي سيناريوهات تشمل تهجير الفلسطينيين إلى سيناء أو أي أراض أخرى، معتبرة ذلك محاولة يائسة لتصفية القضية.

وأضاف أن مصر تواصل اتصالاتها مع الأطراف الفاعلة لإجبار الاحتلال على وقف العدوان، وإيجاد حلول سياسية عادلة تحقق للفلسطينيين حقوقهم المشروعة.