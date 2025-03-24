شكرا لقرائتكم خبر عن %84 من القراء يؤيدون تكثيف الحملات لضبط تجار الألعاب النارية قبل عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط تجار الألعاب النارية قبل عيد الفطر المبارك؟، أيد غالبية القراء تكثيف الحملات لضبط تجار الألعاب النارية قبل عيد الفطر المبارك. وأيد 84% من القراء تكثيف الحملات لضبط تجار الألعاب النارية قبل عيد الفطر المبارك ، بينما عارض 16% من القراء موضوع الاستطلاع.



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