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%84 من القراء يؤيدون تكثيف الحملات لضبط تجار الألعاب النارية قبل عيد الفطر

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  • %84 من القراء يؤيدون تكثيف الحملات لضبط تجار الألعاب النارية قبل عيد الفطر 1/2
  • %84 من القراء يؤيدون تكثيف الحملات لضبط تجار الألعاب النارية قبل عيد الفطر 2/2

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط تجار الألعاب النارية قبل عيد الفطر المبارك؟، أيد غالبية القراء تكثيف الحملات لضبط تجار الألعاب النارية قبل عيد الفطر المبارك.

وأيد 84% من القراء تكثيف الحملات لضبط تجار الألعاب النارية قبل عيد الفطر المبارك ، بينما عارض  16% من القراء موضوع الاستطلاع.


 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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