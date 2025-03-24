شكرا لقرائتكم خبر عن مياه القاهرة تقرر إلغاء الإجازات استعدادا لعيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

صرح المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه قد تم إعلان حالة الطوارئ بجميع فروع الشركة استعدادا لإجازة عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال تجهيز أسطول من سيارات توزيع المياه الصالحة للشرب والتي توزع مجانا فى حالة طلبها والشفاطات والتأكيد على جاهزية كافة المعدات التابعة للشركة تحسبا لوقوع أى أعطال مفاجئة وضماناً لاستدامة خدمات مياه الشرب بالقاهرة طوال إجازة عيد الفطر المبارك.

والتأكيد على جاهزية كافة قطاعات الشركة والمرور الدائم على كافة المحطات والشبكات لمتابعة سير العمل لضمان استدامة الخدمات المقدمة والتعامل مع شكاوى عملاء الشركة وحلها على الفور.

كما تقرر إلغاء الإجازات بكافة مواقع الشركة ومحطات إنتاج مياه الشرب وشبكات التوزيع خلال إجازة عيد الفطر المبارك، و إستمرار تشغيل مراكز شحن العدادات مسبقة الدفع التابعة للشركة يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءاً طوال أيام إجازة العيد حيث يمكن للعميل شحن عداد المياه عن طريق جميع بوابات الشحن الإلكترونى مثل (فورى – Efinance – خالص) ، وقد سبق وأعلنت الشركة عن عناوين مراكز الشحن على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك وموقعها الرسمى على الإنترنت عبر الروابط https://www.facebook.com/share/p/1NFpUher5D/

http://www.gcwc.com.eg/Services/Clients

بالإضافة لعمل إدارة خدمات واتساب مياه القاهرة على رقم 01206665125 والمركز الإعلامي بالشركة لتلقى اي استفسارات او طلبات أو شكاوى لعملاء الشركة والتعامل مع أى شائعة ترد بوسائل الإعلام او قنوات التواصل الإجتماعى.

وأشار الشيمى إلى انه تم وضع خطة محكمة من قبل لجنة إدارة الأزمات بالشركة والتى تتألف من أعضاء من قيادات القطاعات الفنية بالشركة للتنسيق بين جميع المواقع فى حالة وقوع اي احداث او أعطال طارئة تستلزم التدخل السريع ، كما اكد على ان غرفة عمليات الخط الساخن 125 بالشركة تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وفى أيام الإجازات والعطلات الرسمية طوال العام.