شكرا لقرائتكم خبر عن قصة نجاح في مستشفى الناس.. فرح وهنا طفلتين ولدا بعيوب خلقية نادرة وجراحة دقيقة تنهي المحنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرح، 14 عامًا، وهنا، 12 سنة، شقيقتان تعانيان من متلازمة مارفان، وهو مرض وراثي، وكان والدهما مصابًا بنفس المتلازمة، وتوفي في سن مبكرة بسبب مشكلات في القلب، إذ لم يتمكن من إجراء جراحة قلب في الوقت المناسب، لكن الطفلتان انتهت معاناتهما مع المرض المزمن والذي يهدد حياتهما بالخطر بعد خضوعهما لجراحة إصلاح الصمام الميترالي، في مستشفى الناس، على يد الدكتور جهاد محمد، استشاري جراحة القلب.

تعاني الطفلتان من ارتجاع شديد في الصمام الميترالي، مما تسبب لهما في تعب مستمر وضيق في التنفس، ونصح الأطباء بضرورة إجراء جراحة قلب مفتوح لتبديل الصمام الميترالي، بصمام معدني، إلا أن الأم كانت مترددة بشأن الجراحة، بسبب المخاوف من تأثيرات الصمام المعدني، مثل الحاجة إلى أدوية سيولة الدم والمضاعفات المحتملة في المستقبل.

بحثت الأم عن بدائل، حتى أوصاها أحد الأطباء بالتوجه إلى مستشفى الناس، نظرًا للخبرة الكبيرة التي يتمتع بها أطقمها الطبية في إصلاح الصمامات بدلاً من تغييرها، وأوضح لها الأطباء أن إصلاح الصمام سيمكن الطفلتين من عيش حياة طبيعية دون الحاجة إلى أدوية دائمة أو مشكلات مستقبلية.

تم استقبال الطفلتين في مستشفى الناس، حيث أُجريت جميع الفحوصات اللازمة، وخضعت فرح، الشقيقة الكبرى، لجراحة إصلاح الصمام الميترالي، أولًا، وبعد أن اطمأنت الأم على نجاح العملية، أُجريت الجراحة نفسها للطفلة هنا، الشقيقة الصغرى، بعد ثلاثة أشهر.

وتعيش الطفلتان الآن حياة طبيعية ويتمتعان بصحة جيدة، حيث أن إصلاح الصمام يضمن الحفاظ على الأنسجة الطبيعية للصمام، مما يسمح للمريض بمتابعة حياته وكأنه يمتلك صمامًا طبيعيًا تمامًا.

ويأتي هذا الإنجاز استكمالًا لرحلة نجاح الأطقم الطبية المتخصصة في مستشفى الناس التي تقوم بإجراء أكثر العمليات الجراحية تعقيدًا لمرضي القلب، والجهاز الهضمي، وذلك باستخدام تقنيات وأجهزة طبية حديثة ومتطورة من أجل ضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمرضي بالمجان بشكل كامل.

مستشفى الناس الخيري لعلاج أمراض القلب والجهاز الهضمي والسكرى بالمجان، تعتبر أكبر المراكز الطبية المتميزة في المنطقة العربية وقارة أفريقيا بطاقتها الاستيعابية، كما أنها واحدة من أهم المستشفيات الخيرية الغير هادفه للربح، حيث تقدم خدماتها بالمجان لكل المصريين.

لدكتور جهاد محمد استشاري جراحة القلب



مستشفى الناس



مستشفى الناس



مستشفى الناس