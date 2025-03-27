شكرا لقرائتكم خبر عن كيونت تحصد ثلاث جوائز فضية من ستيفى تقديرًا لجهودها فى مجالات الاستدامة والمسؤولية المجتمعية والابتكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصدت شركة كيونت المتخصصة في منتجات الصحة ونمط الحياة، والتي تعتمد على نموذج البيع المباشر، على ثلاث جوائز فضية مرموقة من جوائز ستيفي العالمية ، وذلك تقديرًا لجهود الشركة في مجال الاستدامة البيئية، والمسؤولية المجتمعية للشركات، بالإضافة إلى ابتكار المنتجات المميزة.

جاء هذا التكريم خلال حفل توزيع جوائز ستيفي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تمت الإشادة ببرنامج كيونت للإرث الأخضر، ومكافحتها للتلوث البلاستيكي من خلال شراكتها مع مبادرة فيرى نايل المصرية، وساعة OMNI من Bernhard H. Mayer، الساعة الفاخرة المصنوعة من مواد مستدامة.

تعد جوائز ستيفي من أبرز الجوائز العالمية في مجال الأعمال، حيث تحتفي بإنجازات الشركات الرائدة. ويعكس هذا التكريم الأخير التزام كيونت بتمكين المجتمعات، وتعزيز التغيير البيئي، بالإضافة إلى ريادة الممارسات المستدامة فى عالم الأعمال.

قال تريفور كونا مدير الاستراتيجية والتحول في كيونت: "تمثل هذه الجوائز شهادة على ما تقوم به كيونت من جهود مستمرة هدفها إحداث تأثير إيجابي." وأضاف: "بدءًا من معالجة التلوث البلاستيكي في نهر النيل، ووصولًا إلى إعادة تعريف مفهوم الرفاهية المستدامة مع ساعة OMNI، نلتزم بإحداث تغيير ملموس. ويؤكد هذا التكريم التزامنا بممارسات الأعمال المسؤولة، التي تعود بالنفع على الناس وكوكب الأرض".



برنامج كيونت للإرث الأخضر: التزام بمستقبل أكثر اخضرارًا

يعتبر برنامج كيونت للإرث الأخضر، الحائز على جائزة ستيفي® الفضية، مبادرة استدامة بيئية تُركز على إعادة التشجير والحد من البصمة الكربونية. وكجزء من هذا البرنامج، التزمت كيونت أيضًا بزراعة شجرة مقابل كل ساعة OMNI يتم بيعها. وقد نجحت المبادرة بالفعل في زراعة أكثر من 16,000 شجرة حول العالم، بما في ذلك 500 شجرة في مصر. يعكس برنامج الإرث الأخضر رؤية كيونت طويلة المدى لكوكب أكثر صحة من خلال مبادرات بيئية.



معالجة التلوث البلاستيكي مع مبادرة فيرى نايل

حظيت شراكة كيونت مع مبادرة "فيري نايل" المصرية بتقدير واسع نظرًا لتأثيرها البيئي والمجتمعي، حيث ساهمت في تحسين حياة 250 أسرة وإزالة أكثر من 5000 كيلوجرام من النفايات البلاستيكية من نهر النيل. ولا تقتصر المبادرة على تنظيف أحد أكثر المجاري المائية تلوثًا في العالم، بل تمتد أيضًا لدعم الصيادين والحرفيين المحليين، من خلال إعادة تدوير البلاستيك المُجمع وتحويله إلى منتجات قابلة للاستخدام، مما يعزز الاقتصاد الدائري، ويوفر فرصًا اقتصادية مستدامة.



رفاهية مستدامة: ساعة OMNI من Bernhard H. Mayer

تعكس ساعة OMNI من Bernhard H. Mayer التزامًا بالاستدامة في عالم الساعات الفاخرة، حيث تم صنعها من الفولاذ المقاوم للصدأ الذي أعيد تدويره، مع أحزمة مصنوعة من البولي يوريثان الحراري (TPU) الحاصل على شهادة RCS، إضافة إلى عبوات صديقة للبيئة. وبذلك، تلبي الساعة الطلب المتزايد على المنتجات الفاخرة التي تجمع بين الأناقة والمسؤولية البيئية.

يؤكد فوز كيونت بثلاثة جوائز من جوائز ستيفى®، التزامها بالاستدامة والابتكار وتمكين المجتمع. وبينما تواصل الشركة تبني ممارسات الأعمال المسؤولة، تسعى كيونت إلى تحقيق تأثير مستدام على مختلف القطاعات والمجتمعات عالميًا. ولمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة. www.qnet.net.