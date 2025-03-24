شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تعلن عن الحالة الصحية للأنبا باخوميوس وتطالب بالصلاة من أجله والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت إيبارشية البحيرة وتوابعها في بيان رسمي عن الحالة الصحية لـ الأنبا باخوميوس، مطران الإيبارشية، مؤكدة أنه يخضع للملاحظة الدقيقة في أحد مستشفيات القاهرة، حيث يُجري الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة.

وأوضحت الإيبارشية، أن الفريق الطبي المعالج قرر عدم السماح بالزيارة في الوقت الحالي، وذلك لضمان تلقيه الرعاية الصحية الكاملة. ودعت الإيبارشية جميع أبناء الكنيسة إلى الصلاة من أجل سلامة الأنبا باخوميوس، ليمنحه الله الصحة والقوة لمواصلة خدمته الرعوية.

جدير بالذكر، أن بعد نياحة قداسة البابا شنوده الثالث في 17 مارس 2012، أصبح هو القائم مقام البطريركي. واستمر في المنصب حوالي ثمانية أشهر، حتى تجليس قداسة البابا تواضروس في نوفمبر من نفس العام.

