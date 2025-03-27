شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يشكر الرئيس السيسى والشعب المصرى على دعائهم له بالشفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، علي تكرمه بالإطمئنان على صحته، ودعاء بالشفاء، ومشاعره الراقية.

وتقدم شيخ الأزهر بجزيل الشكر للشعب المصرى؛ مسلمين ومسيحيين، ولكل من تفضل بالسؤال عنه وتكرم بالدعاء له بالشفاء من داخل مصر وخارجها، شاكرًا للجميع هذا الاهتمام المخلص والصادق، والذي كان له أكبر الأثر في تخفيف حدة هذه الوعكة، وتراجع آثارها والحمد لله.