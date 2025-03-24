شكرا لقرائتكم خبر عن مطرانية شبرا الخيمة تنظم الملتقى التوظيفى "job Hub” بحضور ألف شاب والان مع تفاصيل الخبر

نظمت مطرانية شبرا الخيمة، ملتقي توظيف Job Hub وتدريب شباب الكنيسة برعاية وزارتى الشباب والعمل وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإحدى المؤسسات وذلك بكنيسة الشهداء بهتيم – شبرا الخيمة، تحت رعاية المطران الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة.

وبدأ الملتقى فعالياته بلقاء بين الشباب المتقدمين للوظائف و المطران الأنبا مرقس والمسئولين من الوزارت المختلفة والنقابات المهنية المشاركين بالملتقى، وفى بداية اللقاء أوضح القس جبرائيل أمين الكاهن المسئول عن تنفيذ الملتقى، أن هذا الملتقى يأتي كجزء من رسالتنا لدعم شباب الكنيسة، ومساعدتهم على بناء مستقبل مهنى واعد، وقدم الشكر للوزارات و، النقابات المهنية، والمؤسسات الرسمية، الذين شاركوا فى الملتقى.

وألقى المطران الأنبا مرقس كلمة ترحيب بالشباب وشجعهم على انتهاز الفرص من اللقاء وقبول الوظائف الموجودة لكي تستطيعوا أن تكونوا جاهزين دائما للأفضل، وأشاد نيافته بلفيف الحضور من المسئولين بالوزارات المختلفة موضحًا أن جميع الأجهزة والوزرات بالدولة تعطي اهتمام قوى للشباب القبطي لكي يندمجوا داخل سوق العمل.

وتحدث بعد ذلك اللواء أشرف مظهر لواء أركان حرب ومحاضر بأكاديمية ناصر العسكرية عن أهمية رفع الوعي في تلك الفترة للشباب بالمخاطر الحقيقية التي تحاوط الدولة المصرية وكيفية التصدي لها ومواجهتها، كما تحدث ممثلي النقابات المختلفة عن أهمية العمل النقابي واندماج الشباب بالنقابات المهنية المختلفة.

وقدم الأنبا مرقس في نهاية اللقاء درع المطرانية للضيوف وهم: اللواء أشرف مظهر لواء اركان حرب بأكاديمية ناصر العسكرية، الأستاذ مروان عبد الحميد نقيب نقابة الجمارك والمشرف العام على دورات أكاديمية ناصر، دكتور ندى عفيفي ممثل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، دكتور صمويل نصيف وكيل نقابة العلاج الطبيعي، دكتور منتصر نقيب المعلمين بالقليوبية، دكتور محمود حمدي وكيل نقابة الأطباء البيطريين، و الاستاذة مادونا مجدي مؤسسة أيجي كوبت للتنمية، و الاستاذ محمد السماحي المدير التنفيذي لمؤسسة الثقافة و التنمية.

جدير بالذكر، أنه شارك بالملتقى ما يقرب من 1000 شاب، وتم توفير 2800 وظيفة مقدمة من كبرى الشركات بالتعاون مع وزارة الشباب، و 1000 فرصة تدريب مجانية مقدمة من مراكز وزارة العمل ومؤسسات مدنية، كما تم توفير فرص تمويل مشروعات مقدمة من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأثنى الشباب المشارك بالملتقي على فرص العمل المتوفرة وأنها متنوعة.