شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تنظم حفل إفطار جماعى لعدد من ذوى القدرات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

نظمت وزارة الداخلية حفل إفطار جماعى بنادى الشرطة بالجزيرة لعدد من أعضاء إحدى مؤسسات رعاية ذوى القدرات الخاصة وذويهم، وذلك فى ضوء حرص الوزارة على رعاية ذوى القدرات الخاصة فى مختلف المناسبات.

وقد كان لتلك الإحتفالية بالغ الأثر فى إدخال البهجة والسرور عليهم، كما أعرب القائمين على المؤسسة عن خالص تقديرهم لوزارة الداخلية وتوجهوا بالشكر لرجال الشرطة على مساهمتهم فى تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة وكافة أطياف المجتمع.