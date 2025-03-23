أعلنت شبكة أطباء السودان، أن قوة مسلحة من ميليشيا الدعم السريع اختطفت اختصاصي الباطنية بمستشفى الضعين وأستاذ كلية الطب بجامعة الضعين، الطاهر محمد فضل الله، من منزله إلى جهة مجهولة، دون معلومات عن أسباب اختطافه أو مكان احتجازه.

وحمّلت الشبكة في بيانها الميليشيا مسؤولية سلامته، مطالبة بإطلاق سراحه فوراً ليعود لعمله.

وحذرّت الشبكة من استهداف الكوادر الطبية في مناطق سيطرة ميليشيا الدعم السريع.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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