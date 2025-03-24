تكنولوجيا: Pixel 10 من جوجل قد يكون أول هاتف بمعالج Tensor G5 بمواصفات مؤكدة رسميًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - على الرغم من أن هواتف Pixel 9 القادمة، بما في ذلك Pixel 9 Pro وPixel 9 Pro Fold، لن تصل إلى الأسواق قبل أغسطس، إلا أن العديد من الصور والتفاصيل التقنية الخاصة بها قد تسربت بالفعل.

لم يقتصر الأمر على هذه الهواتف فحسب، بل ظهرت أيضًا تسريبات شاملة حول معالجي Tensor G5 وTensor G6 في وقت مبكر من عام 2024. ومؤخرًا، تم الكشف عن تصميم Pixel 10 وPixel 10 Pro وPixel 10 Pro XL قبل موعده الرسمي.

ورغم أن هذه المعلومات لم تكن رسمية، إلا أن التفاصيل الأولى حول شريحة Tensor G5 يبدو أنها قد حظيت الآن بتأكيد رسمي، رغم الحاجة إلى التعامل مع هذه التسريبات بحذر.

ووفقًا لما نشرته Android Authority، فقد شارك حساب متخصص في معالجات الرسوميات على Weibo مقالة تضمنت جدولًا يظهر معلومات حول عدة شرائح، بما في ذلك اثنان لم يُعلَن عنهما رسميًا بعد.

يبدو أن الشريحة الأولى تعود إلى شاومي، وتحمل الاسم الرمزي Xuanjie، ومن المتوقع أن تستخدم معالج رسوميات من نوع DXT-72-2304.

أما الشريحة الثانية، فهي Google Tensor G5، التي من المرجح أن تأتي بمعالج رسوميات DXT-48-1536، وهو نفس المعالج الذي ورد ذكره في تسريبات سابقة عن Tensor G5. يُقال إن هذه الشريحة ستعمل بتردد 1100 ميجاهرتز داخل هاتف Pixel 10.

ورغم هذه التسريبات، فقد تم تحديث المقالة الأصلية ولم تعد تحتوي على هذا الجدول، مما يجعل لقطة الشاشة المسربة هي الدليل الوحيد على صحة هذه المعلومات، دون أي تأكيد رسمي من جوجل حتى الآن.

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