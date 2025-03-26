تكنولوجيا: AMD تؤكد ان معالج Strix Halo قادم للحواسب المكتبية قريبًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تمكنت شريحة AMD Strix Halo من الوصول بالفعل إلى العديد من الحواسيب المصغرة، بما في ذلك أجهزة Framework وMinisForum وGMKTEC وSixUnited.

كما يوجد نموذج من HP، لكنه لم يُدرج رسميًا حتى الآن. وخلال لقاء جمع المدير العام لشركة ASUS China بالرئيسة التنفيذية لشركة AMD، الدكتورة ليزا سو، تمت مناقشة Strix Halo لفترة وجيزة.

عند الدقيقة 5:40 تقريبًا من المقابلة، سُئلت الدكتورة سو عما إذا كانت AMD تخطط لإحضار Strix Halo إلى الحواسيب المكتبية، فجاء ردها بالإيجاب، مما يشير إلى أن الشركة لديها رؤية أوسع لهذا المعالج، تشمل استخدامه في عدة تصاميم مختلفة.

وعلى الأرجح، ستظل الحواسيب المصغرة هي الاستخدام الأساسي له، نظرًا لحجم اللوحة الأم الصغير الذي يسهل دمجه في مجموعة واسعة من الأجهزة.

رغم أن احتمالية وصول Strix Halo إلى المزيد من أجهزة الحواسيب المكتبية تبدو واعدة، إلا أنه لا يزال غائبًا بشكل واضح عن سوق الحواسيب المحمولة.

في الوقت الحالي، يعد كل من Asus ROG Flow Z13 وHP ZBook Ultra 14 G1A الجهازين الوحيدين اللذين يعتمدان على هذه الشريحة.

ومع ذلك، يظل Strix Halo خيارًا قويًا في فئة الحواسيب المحمولة، حيث يمكنه التفوق بسهولة على ما تقدمه Intel، بل وحتى منافسة شرائح Apple Silicon في بعض مهام العمل.

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