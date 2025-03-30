شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب قد يصبح تطبيق الاتصال الافتراضي على أيفون.. كيف يعمل؟ والان مع تفاصيل الخبر

أطلق واتساب ميزة جديدة لأجهزة آيفون، والتي تسهل على المستخدمين استخدام التطبيق كتطبيق افتراضي للمكالمات والمراسلة، فبعد تحديث iOS 18.2 الأخير، يتيح تطبيق المراسلة للمستخدمين تعيين واتساب كتطبيق افتراضي للمكالمات والمراسلة، ما يعني أنه عند الضغط على رقم هاتف أو زر رسالة، سيُشغّل هاتف آيفون واتساب تلقائيًا بدلاً من تطبيقي الهاتف أو الرسائل المدمجين.

أفاد موقع MacRumors أن هذا التغيير يتيح لخدمة المراسلة المملوكة لشركة Meta الظهور في القائمة الافتراضية لاختيار التطبيقات ضمن إعدادات iOS.

وللوصول إلى هذه الميزة، يجب على المستخدمين تحديث واتساب إلى أحدث إصدار عبر متجر التطبيقات. بعد إصدار iOS 18.2، يمكن لمستخدمي iPhone الآن الانتقال إلى الإعدادات > التطبيقات > التطبيقات الافتراضية واختيار واتساب لتطبيقات الاتصال والمراسلة الافتراضية.

بمجرد تعيين واتساب كتطبيق افتراضي للمراسلة و/أو المكالمات، لن يفتح تطبيق الهاتف أو الرسائل المدمج تلقائيًا عند النقر على رقم جهة اتصال أو الضغط على زر الرسالة.

سيشغل هاتف آيفون تطبيق المراسلة تلقائيًا عند بدء المستخدم مكالمة أو إرسال رسالة. على سبيل المثال، عند النقر على زر الرسالة أو الاتصال ضمن بطاقة جهة اتصال في تطبيق جهات اتصال آيفون، سيتم توجيه المستخدمين مباشرةً إلى WhatsApp بدلاً من تطبيقات آبل الافتراضية.

تجدر الإشارة إلى أن التحديث متاح الآن لجميع مستخدمي آيفون عبر متجر التطبيقات، مما يتيح لهم دمج واتساب بسلاسة في روتين تواصلهم اليومي، في البداية كان من المتوقع أن تقتصر هذه الميزة على المستخدمين في الاتحاد الأوروبي، ولكنها أصبحت متاحة عالميًا منذ ذلك الحين.

في أخبار أخرى، يبدو أن عملاق التكنولوجيا يطور العديد من الميزات الجديدة لتطبيقه على نظام iOS، والتي ستوفر مرونة أكبر للمطورين والمستخدمين، إلى جانب خيارات الرسائل والمكالمات، يمكن لمستخدمي آيفون أيضًا اختيار تطبيقات افتراضية بديلة لتصفح الإنترنت، والبريد الإلكتروني، والترجمة، وإدارة كلمات المرور، وتصفية المكالمات، والمدفوعات في مناطق محددة.

علاوة على ذلك، في الاتحاد الأوروبي، خطت شركة التكنولوجيا العملاقة، ومقرها كوبرتينو، خطوةً أبعد من خلال السماح للمستخدمين بتغيير تطبيق الخرائط الافتراضي.