شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آيفون القابل للطى قد يستخدم مفصلة مصنوعة من المعدن السائل لتحسين المتانة والان مع تفاصيل الخبر

لا يزال آيفون القابل للطي الذي طال انتظاره جزءًا من شائعات آبل، إذ تشير العديد من المصادر الموثوقة إلى إمكانية إطلاقه العام القادم، سواء تحقق ذلك أم لا فإن آيفون بشاشة قابلة للطي يحظى بتوقعات عالية وتستمر الشائعات في الظهور، وتتناول أحدث المعلومات المفصلة المفصلة المفصل الذي سيستخدمه آيفون القابل للطي، حيث يُقال إنه قد يُصنع من المعدن السائل بدلاً من التيتانيوم لتحسين المتانة.

وفقًا للمحلل المعروف مينج-تشي كو، الذي يتمتع بسجل حافل في تقديم المعلومات حول تطورات آبل، فإن آيفون القابل للطي سيستخدم نوعًا من المعدن السائل في مفصلته، وبينما سيقدم ذلك قوة أفضل من التيتانيوم، فمن المتوقع أيضًا أن يكون أكثر صلابة من المفصل الموجود في الهواتف القابلة للطي الحالية.

وأشار المحلل إلى أن المعدن السائل قد يشير إلى "السبائك غير المتبلورة" أو "الزجاج المعدني"، والذي يُعتبر أقوى من التيتانيوم بأكثر من ضعف، وقد تكون بنية المعدن السائل المذكور مقاومة للانحناء والتشوه وحتى الضغط، مما سيحسن من متانة وطول عمر المفصلة، وكذلك الجهاز بأكمله.

بالإضافة إلى المواد الأقوى، قد يسمح تصميم المفصلة لآبل بتقديم تجربة خالية من التجاعيد على شاشة الآيفون القابل للطي، حسبما أفاد المحلل، بحيث تكون شاشات OLED القابلة للطي عرضة للضغط الخارجي مثل ضغط الأصابع والانحناء، كذلك تفيد التقارير بأن آبل تتحدث مع مورديها للعمل على تكنولوجيا OLED المرنة الأكثر متانة لتقليل أو القضاء على التجاعيد، مع تقديم تجربة مشاهدة مميزة.

سبق لمارك جورمان من بلومبرج أن قال إن آيفون القابل للطي متجه إلى الأسواق في وقت ما عام 2026 دون تحديد جدول زمني محدد، وذكر أن آبل تعمل على آيفون قابل للطي عموديًا، وقد يحتوي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير ويبلغ سمكه 4.6 ملم عند الفتح و9.2 ملم عند الطي، ومن المحتمل أن تحدد آبل سعر آيفون القابل للطي بحوالي 2000 دولار.