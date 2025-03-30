شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق هاتف Pixel 9A في 10 أبريل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت جوجل أنها ستطرح هاتف Pixel 9A في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة في 10 أبريل، وكان من المتوقع في البداية إطلاق هذا الجهاز الاقتصادي بعد فترة وجيزة من الكشف عنه في 19 مارس، لكن جوجل أجّلت إطلاقه للتحقيق في "مشكلة في جودة المكونات".

وسيصل هاتف Pixel 9A إلى بقية أنحاء أوروبا في 14 أبريل، بينما سيصل إلى أستراليا والهند وسنغافورة وتايوان وماليزيا في 16 أبريل.

وأعلنت جوجل أن الهاتف "سيصل قريبًا" إلى اليابان، ولا يزال بإمكانك طلب هاتف Pixel 9A مسبقًا عبر موقع جوجل ، ولكن يمكنك التسجيل لتلقي إشعارات عند توفره.

وعند سؤاله عن التأخير، صرّح مات فليجال، المتحدث باسم جوجل، لموقع ذا فيرج بأن "الشائعات والتكهنات المتعلقة بهذا التأخير باطلة".

وأضاف: "لم يستوفِ أحد المكونات السلبية في هاتف Pixel 9a معايير الجودة الصارمة لدينا فيما يتعلق بعمر الجهاز، وبدلًا من شحنه اتخذنا قرارًا صعبًا بتأجيل طرحه في الأسواق واتخاذ إجراءات تصحيحية بشأن العدد القليل من الوحدات المتأثرة".

ويبدأ سعر هاتف Pixel 9A من 499 دولارًا أمريكيًا ، ويأتي بشاشة أكبر من سابقه، وشريحة Tensor G4 مُحسّنة، وتصميم يتخلى عن نتوء الكاميرا البارز في Pixel ويستبدله بجزء خلفى مسطح.

وعلى الرغم من دعمه لـ Google Gemini، إلا أنه يعمل بإصدار محدود من نموذج الذكاء الاصطناعي، مما يؤدي إلى فقدانه ميزات مثل لقطات شاشة Pixel وملاحظات المكالمات .