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شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسعار إقامة الأنشطة والفعاليات بالمتاحف والمواقع الأثرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة السياحة والآثار أن إدارة العلاقات الثقافية الخارجية بالمجلس الأعلى للآثار للمتعاملين معها طلب الخدمات التالية:
* إقامة الأنشطة والفعاليات بالمواقع الأثرية والمتاحف.
* إقامة عقد القران ببعض المساجد الأثرية.
* إقامة المؤتمرات بالقاعات الملحقة ببعض المواقع الأثرية والمتاحف.
بالإضافة إلى عدد من الخدمات المصاحبة لإقامة الأنشطة والفعاليات مثل:
* معاينة محل إقامة النشاط أو الفعالية فى مواعيد/ غير مواعيد العمل الرسمية.
* التجهيز لإقامة النشاط أو الفعالية.
* الإعلان عن شعارات أو لوجو لمنتجات أو خدمات أو هيئات أو شركات.
* خدمة الزيارة الخاصة للمواقع الأثرية والمتاحف فى غير مواعيد العمل الرسمية أو المواقع المغلقة.
وننشر رسوم خدمات إقامة الأنشطة والفعاليات بالمواقع الأثرية والمتاحف
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