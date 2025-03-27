شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسعار إقامة الأنشطة والفعاليات بالمتاحف والمواقع الأثرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة السياحة والآثار أن إدارة العلاقات الثقافية الخارجية بالمجلس الأعلى للآثار للمتعاملين معها طلب الخدمات التالية:

* إقامة الأنشطة والفعاليات بالمواقع الأثرية والمتاحف.

* إقامة عقد القران ببعض المساجد الأثرية.

* إقامة المؤتمرات بالقاعات الملحقة ببعض المواقع الأثرية والمتاحف.



‎بالإضافة إلى عدد من الخدمات المصاحبة لإقامة الأنشطة والفعاليات مثل:

* معاينة محل إقامة النشاط أو الفعالية فى مواعيد/ غير مواعيد العمل الرسمية.

* التجهيز لإقامة النشاط أو الفعالية.

* الإعلان عن شعارات أو لوجو لمنتجات أو خدمات أو هيئات أو شركات.

* خدمة الزيارة الخاصة للمواقع الأثرية والمتاحف فى غير مواعيد العمل الرسمية أو المواقع المغلقة.



‎وننشر رسوم خدمات إقامة الأنشطة والفعاليات بالمواقع الأثرية والمتاحف







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