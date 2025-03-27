الاقتصاد

ننشر أسعار إقامة الأنشطة والفعاليات بالمتاحف والمواقع الأثرية

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القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة السياحة والآثار أن إدارة العلاقات الثقافية الخارجية بالمجلس الأعلى للآثار للمتعاملين معها طلب الخدمات التالية:

* إقامة الأنشطة والفعاليات بالمواقع الأثرية والمتاحف.
* إقامة عقد القران ببعض المساجد الأثرية.
* إقامة المؤتمرات بالقاعات الملحقة ببعض المواقع الأثرية والمتاحف.
 
‎بالإضافة إلى عدد من الخدمات المصاحبة لإقامة الأنشطة والفعاليات مثل:
* معاينة محل إقامة النشاط أو الفعالية فى مواعيد/ غير مواعيد العمل الرسمية.
* التجهيز لإقامة النشاط أو الفعالية.
* الإعلان عن شعارات أو لوجو لمنتجات أو خدمات أو هيئات أو شركات.
* خدمة الزيارة الخاصة للمواقع الأثرية والمتاحف فى غير مواعيد العمل الرسمية أو المواقع المغلقة.
 
‎وننشر رسوم خدمات إقامة الأنشطة والفعاليات بالمواقع الأثرية والمتاحف


 

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السياحة
السياحة

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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