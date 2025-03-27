شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح من الزراعة لمزارعى القمح عند الحصاد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

تستعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لموسم حصاد القمح الشهر المقبل، حيث يعد من أهم المحاصيل الزراعية، التي تعتمد عليها الدولة في الصناعات الغذائية، ويستخدم إنتاجه في العديد من الأغذية، لذلك تولى الدولة اهتماما كبيرًا في العمل على زيادة إنتاجية الفدان من خلال اتباع خريطة صنفية لكافة محافظات الجمهورية .



وفى التقرير التالى نتعرف من وزارة الزراعة على أهم النصائح الواجب اتباعها عند حصاد القمح:

- العناية بعمليات النقل المزرعي والدراس والتعبئة لتقليل الفقد في المحصول.

- نقل آلات الدراس إلي الحقل بجوار القمح المحصود لتقليل الفقد الذي يحدث عند النقل لمسافة طويلة

- وضع مفرش بجوار آلة الدراس يجمع عليه القمح.

- يمكن استخدام آلات الحصاد والتربيط ويفضل استخدام آلات الكومباين في المساحات الواسعة ، لتقليل الفقد عند الحصاد إلى أقل حد ممكن، وكذلك لسرعة إخلاء الأرض والتمكن من من زراعة المحاصيل الصيفية في الوقت في الوقت المناسب.

- يفضل أداء الدارس في أسرع وقت عقب الحصاد مباشرة ، حتي لا يتعرض المحصول للفقد عند طريق الطيور والقوارض أو فرط الحبوب.

