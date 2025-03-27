شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما المتوقع فى مؤتمر آبل السنوى للمطورين WWDC 2025؟ والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة آبل أن مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2025 سينطلق في 9 يونيو وسيستمر حتى 13 يونيو هذا العام، قررت آبل أن يكون الحدث افتراضيًا بالكامل، مع تخصيص يوم خاص في مقر آبل بارك لبعض المطورين المختارين لحضور أنشطة مباشرة، وكما جرت العادة ستشهد الجلسة الافتتاحية أبرز الإعلانات، وعلى رأسها الكشف عن iOS 19 بالإضافة إلى تحديثات أخرى لأنظمة تشغيل آبل المختلفة.

في هذا السياق، صرحت سوزان بريسكوت، نائبة رئيس علاقات المطورين في آبل: "نحن متحمسون للاحتفال بعام آخر من الابتكار في WWDC مع مجتمع المطورين العالمي."

يعيد الحدث الافتراضي هذا العام الأجواء التي سادت في أعقاب الجائحة، عندما تحولت آبل، مثل العديد من الشركات، إلى تنظيم مؤتمراتها عبر الإنترنت، وبعد أن أعادت الشركة الفعاليات الحضورية في 2023، بما في ذلك إطلاق آيفون 16، يبدو أنها اختارت العودة إلى الشكل الرقمي لمؤتمر المطورين هذا العام.

كما هو الحال في كل عام، سيكون مؤتمر WWDC 2025 منصة للكشف عن الإصدارات الجديدة لأنظمة التشغيل، بما في ذلك iOS، iPadOS، macOS، watchOS، tvOS، وvisionOS.

ولكن هذه المرة، قد تستغل آبل الحدث لمعالجة المخاوف بشأن تأخير إطلاق ميزات الذكاء الاصطناعي في أجهزتها، لا سيما تحديث سيري الذي كان من المفترض أن يحصل على تحسينات تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

تشير تقارير حديثة إلى أن آبل أجلت إطلاق سيري المدعمة بالذكاء الاصطناعي إلى أجل غير مسمى، لكنها قامت بإعادة هيكلة فريق العمل على المشروع في محاولة لتسريع عملية التطوير وضمان وصول الميزات الجديدة إلى المستخدمين في أقرب وقت.

من المتوقع أن يكون iOS 19 أحد أكبر التحديثات في تاريخ آيفون، حيث يشاع أنه سيقدم تصميمًا جديدًا بالكامل مستوحى جزئيًا من visionOS، النظام الذي يعمل على سماعة Vision Pro للواقع الممتد من آبل.

وفقًا لتقرير نشرته بلومبرج، سيشمل التصميم الجديد أيقونات محدثة، قوائم معاد تصميمها، نوافذ جديدة، وأزرار نظام محسّنة، مما يجعله أكبر تغيير بصري منذ iOS 7 الذي تم إطلاقه في 2013، ومن المتوقع أن يشمل iPadOS 19 تغييرات مماثلة، مع تحسينات في الأداء والواجهة.

بالإضافة إلى iOS 19، تستعد آبل للكشف عن تحديثات جديدة لأنظمة التشغيل الأخرى، مثل macOS 16، watchOS 12، tvOS 19، وvisionOS 3، وعلى الرغم من أن تفاصيل هذه التحديثات لا تزال غير واضحة، إلا أن التقارير تشير إلى أن آبل تسعى إلى توحيد لغة التصميم عبر جميع أنظمتها، مما يجعل تجربة الاستخدام أكثر اتساقًا وسلاسة بين أجهزتها المختلفة.

سيكون المؤتمر فرصة للمطورين لاستكشاف الميزات الجديدة من خلال جلسات تقنية وورش عمل، حيث ستوفر آبل محتوى تعليميًا عبر الإنترنت مجانًا، مما يسمح للمطورين حول العالم بالتعرف على أحدث الأدوات والتقنيات التي ستوفرها الإصدارات القادمة من أنظمة تشغيل آبل.