شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تعزز Copilot بأدوات بحث أكثر ذكاءً ودقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت مايكروسوفت أداة "بحث عميق" مُدعّمة بالذكاء الاصطناعي في تطبيق Microsoft 365 Copilot -تطبيق روبوت الدردشة الذكي الخاص بها- فقد أكدت مايكروسوفت أن الباحث بات بمقدوره إجراء تحليلات، بما في ذلك وضع استراتيجية لطرح المنتجات في السوق وإنشاء تقرير ربع سنوي للعميل.

وقد أُطلقت مؤخرًا مجموعة من أدوات البحث العميق عبر روبوتات الدردشة، بما في ذلك ChatGPT من OpenAI، وGemini من Google، وGrok من xAI. تُشغّل هذه الأدوات ما يُسمى بنماذج الذكاء الاصطناعي المنطقي، التي تمتلك القدرة على التفكير في المشكلات والتحقق من صحتها بنفسها - وهي مهارات يُمكن القول إنها مهمة لإجراء بحث مُعمّق حول موضوع ما.

ويُطلق على برنامجي مايكروسوفت اسم الباحث والمحلل، وتعتمد أداة Analyst، على نموذج الاستدلال o3-mini من OpenAI، وهي "مُحسّنة لإجراء تحليلات متقدمة للبيانات"، وفقًا لما ذكرته مايكروسوفت.

و يتقدم Analyst عبر المشكلات بشكل متكرر، متخذًا خطوات لتحسين "تفكيره" وتقديم إجابات مفصلة للاستعلامات.

وأضافت مايكروسوفت أن Analyst يمكنه أيضًا تشغيل لغة البرمجة Python لمعالجة استعلامات البيانات المعقدة، وعرض "عمله" للفحص، مما يجعل أدوات البحث العميق من مايكروسوفت أكثر تميزًا من منافسيها هو وصولها إلى بيانات العمل بالإضافة إلى شبكة الويب العالمية.

و على سبيل المثال، يمكن لأداة Researcher الاستفادة من موصلات بيانات خارجية للاستفادة من بيانات "وكلاء" الذكاء الاصطناعي، وأدواته، وتطبيقاته.