تكنولوجيا: Visual-X تصل كخوذة واقع افتراضي لاسلكية بدقة عالية وعمر تشغيل غير محدود

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم إطلاق جهاز واقع افتراضي جديد عبر حملة تمويل جماعي، حيث أصبح Visual-X متاحًا الآن للطلب. يتميز هذا الجهاز بوزن خفيف يبلغ 6.7 بوصات فقط، لكنه يفتقر إلى القدرة على تشغيل الألعاب محليًا، على عكس بعض أجهزة Meta المماثلة.

ومع ذلك، يتضمن الجهاز منفذًا لبطاقة SD يتيح تشغيل الوسائط محليًا. ومن اللافت للنظر أن Visual-X لا يدعم استقبال إشارات الفيديو عبر اتصال سلكي، مما يجبر المستخدمين على الاعتماد على Miracast وDLNA لنقل المحتوى. ورغم دعم WiFi 6 وOpenXR، إلا أن الجهاز لا يتوافق مع WiFi 7.

أما من حيث المواصفات، فيوفر Visual-X دقة عرض تبلغ 2280 × 2280 بيكسل لكل عين، مع معدل تحديث يبلغ 72 هرتز وزاوية رؤية تصل إلى 96 درجة.

كما يتضمن كاميرا بدقة 13 ميجابكسل، والتي يمكن استخدامها لمسح رموز QR. يدعم الجهاز تتبع حركة الرأس، مما يجعله مناسبًا لمشاهدة الفيديوهات بزاوية 360 درجة وبعض التطبيقات الأخرى.

وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي الجهاز على بطارية مؤقتة تضمن استمرار التشغيل دون انقطاع، حيث يمكن استبدال البطارية الأساسية بسعة 2000 مللي أمبير في الساعة أثناء الاستخدام دون الحاجة إلى إيقاف التشغيل.

كجزء من حملة التمويل الجماعي، يتوفر إصدار 3DoF من الجهاز بسعر حوالي 460 دولارًا، ومن المتوقع أن يتم شحنه في يوليو. ومع ذلك، يجب مراعاة المخاطر المالية المرتبطة بمثل هذه الحملات.

كما أن رسوم الشحن والضرائب الجمركية غير مشمولة في هذا السعر، بالإضافة إلى أن حلقة التحكم الخاصة ستكلف 69 دولارًا إضافيًا. وأخيرًا، تجدر الإشارة إلى أن شركة Toall، المصنعة للجهاز، لا تزال غير معروفة بشكل كبير في السوق.

المصدر