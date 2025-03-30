شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هاتف iPhone 17 يتفوق على iPhone 16 بهذه المزايا الاستثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدو سلسلة هواتف iPhone 16 جديدة، خاصةً مع إضافة iPhone 16e مؤخرًا، إلا أن التكهنات حول iPhone 17 الذى من المتوقع إطلاقه في سبتمبر 2025، تكشف عن أنه سيحمل تصميم بتغيير جذري لن نراه منذ إطلاق iPhone X عام 2017.

وبينما سُلطت الأضواء على iPhone 17 Air الأنيق وطرازات Pro الغنية بالميزات، لا ينبغي إغفال iPhone 17 القياسي.

وهناك خمس ترقيات رئيسية قد تجعله ترقية مميزة مقارنةً بـ iPhone 16:

شاشة أكبر تصميم أكثر أناقة

قد يشهد هاتف iPhone 17 زيادة طفيفة في الحجم، من 6.1 بوصة إلى 6.3 بوصة، ليتناسب مع شاشة iPhone 16 Pro، و إذا قررت Apple التخلي عن طراز Plus العام المقبل لصالح iPhone 17 Air، فقد يقع iPhone 17 بين طراز أصغر بحجم 6.1 بوصة وطراز أكبر بحجم 6.7 بوصة.

وتشير التسريبات إلى أن التشكيلة الكاملة قد تشمل طرازًا أساسيًا بحجم 6.3 بوصة، وiPhone 17 Air بحجم 6.6 بوصة، وiPhone 17 Pro بحجم 6.3 بوصة، وiPhone 17 Pro Max بحجم 6.9 بوصة.

ProMotion بمعدل تحديث 120 هرتز لجميع الطرازات

حتى الآن، خصصت Apple شاشات ProMotion فائقة النعومة بمعدل تحديث 120 هرتز لهواتف iPhone Pro، لكن قد يكسر iPhone 17 وiPhone 17 Air هذا التوجه أخيرًا، وينضمان إلى طرازات Pro بمعدلات تحديث تكيفية (من 1 هرتز إلى 120 هرتز).

هذا يعني تمريرًا أكثر سلاسة، وتشغيل فيديو أفضل، وربما شاشة دائمة التشغيل - مع أن آبل قد تُبقيها حصرية على أجهزة Pro.

ومن المتوقع أن تستخدم جميع الطُرز لوحات LTPO الموفرة للطاقة لتحقيق ذلك.

شريحة A19 من الجيل التالي لسرعة وعمر بطارية أفضل

من المرجح أن تُطلق سلسلة هواتف iPhone 17 شريحة A19 الجديدة من Apple، المبنية بتقنية 3 نانومتر مُحسّنة (وإن لم تكن تمامًا بتقنية 2 نانومتر المُشاعة)، في حين ستحصل طُرز Pro على شريحة A19 Pro الأكثر تطورًا، من المُتوقع أن يشهد هاتفا iPhone 17 و17 Air القياسيان تحسنًا ملحوظًا في الأداء والكفاءة.

و بفضل تقنية N3P من TSMC، يُمكن للمستخدمين توقع سرعات أعلى وعمر بطارية أطول مُقارنةً بشريحة A18 في iPhone 16.

كاميرا سيلفي أكثر وضوحًا بدقة 24 ميجابكسل

قد تحصل صور السيلفي على ترقية كبيرة، حيث أنه من المتوقع أن تأتي جميع طُرز iPhone 17 بكاميرا أمامية تتراوح دقتها من 12 ميجابكسل إلى كاميرا بدقة 24 ميجابكسل، هذا يعني صورًا أكثر وضوحًا وتفصيلًا - حتى عند اقتصاصها.

وهناك أيضًا حديث عن أن Apple ستُقدم فتحة عدسة ميكانيكية لأول مرة في iPhone، مما يسمح للمستخدمين بضبط كمية الضوء التي تدخل العدسة.

إذا كان هذا صحيحًا، فقد يُتيح تحكمًا في العمق بمستوى احترافي للقطات اليومية.

شريحة Wi-Fi 7 من Apple

من المتوقع أن تتضمن سلسلة هواتف iPhone 17 شريحة Wi-Fi 7 مخصصة من Apple، مما يوفر سرعات أعلى (أكثر من 40 جيجابايت/ثانية)، وزمن وصول أقل، وكفاءة مُحسّنة.

ومن المرجح أيضًا أن تُضاف تقنية Bluetooth 5.3، مما يضمن أداءً لاسلكيًا أفضل في جميع المجالات.