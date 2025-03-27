شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل ستنفق مليار دولار على خوادم NVIDIA للذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ظل التقارير الأخيرة التي تُشير إلى مُعاناة شركة آبل في جهودها في مجال الذكاء الاصطناعي، وخاصةً مع Siri، يُشير تقرير تحليلي جديد إلى أن الشركة على وشك إنفاق مليار دولار أمريكي كاملاً على عمليات شراء جديدة لخوادم الذكاء الاصطناعي من NVIDIA

وأفادت التقارير أن آبل طلبت مئات خوادم الذكاء الاصطناعي باهظة الثمن من NVIDIA، حيث صرح أناندا بارواه، مُحلل تقني، أن آبل بصدد تقديم طلبات شراء بقيمة مليار دولار أمريكي تقريبًا لأنظمة Nvidia GB300 NVL72 .



وأضاف في مذكرة للعملاء أن هذا يُعادل حوالي 250 خادمًا، تتراوح أسعار كل منها بين 3.7 مليون دولار و4 ملايين دولار.

وأضاف بارواه، أن آبل تعمل مع شركتي Dell Technologies وSuper Micro Computer لبناء مجموعة خوادمها الكبيرة لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وقال إن آبل أصبحت رسميًا جزءًا من سوق مجموعة الخوادم الكبيرة لجيل الذكاء الاصطناعي،

ويبدو أن التقرير يتضمن الكثير من التكهنات حول الاستخدامات المقصودة للخوادم الجديدة، فقد سبق أن أشارت تقارير إلى أن Apple تُطوّر شريحة خاصة بها مُخصصة لاستخدام الخوادم، مع ذلك، يبدو أن التقدم في هذا المجال إما أبطأ من المتوقع، أو أن آبل قررت حاجتها إلى خوادم إنفيديا.

على أي حال، يُعد هذا دليلاً إضافياً على جهود آبل للاستعداد جيداً لسنوات قادمة من الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.