تكنولوجيا: تسريبات مواصفات هاتف Sony Xperia 1 VII وسعره المحتمل تثير الآمال في تصميم ثوري

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تشير بعض التوقعات إلى أن سوني قد تعلن عن موعد إصدار Xperia 1 VII في مايو أو يونيو، مما يعني أن المزيد من المعلومات المؤكدة حول الهاتف قد تظهر قريبًا. في الوقت الحالي، تتفاوت المصادر بين تقديم معلومات منطقية وأخرى مشكوك في صحتها حول Xperia 1 Mark 7.

وشارك حساب OnileGadget على منصتي Threads وX مؤخرًا قائمة بمواصفات Sony Xperia 1 VII، لكن تبين لاحقًا أن هذه المواصفات مبنية على الشائعات والتقارير السابقة، وليست تسريبًا حقيقيًا. وبالنظر إلى المواصفات، نجد أن الفروقات المتوقعة بين Xperia 1 VII وسابقه Xperia 1 VI تتماشى مع التحديثات المعتادة من جيل إلى آخر.

أبرز التحسينات تشمل انتقال الشاشة من دقة FHD+ إلى 4K، بالإضافة إلى اعتماد معالج جديد، حيث يُرجح أن يكون Snapdragon 8 من الفئة العليا. كما يبدو أن خيار الذاكرة العشوائية (RAM) بسعة 16 جيجابايت سيكون متاحًا، في حين تظل الكاميرا الأمامية والبطارية وسرعة الشحن السلكي دون تغيير.

أما فيما يخص نظام الكاميرا، فسيحافظ Xperia 1 VII على نفس دقة المستشعرات الأساسية، لكنه قد يحصل على عدسة فائقة الاتساع بحجم 1/2.3 بوصة (أو ربما 1/2.5 بوصة بسبب خطأ مطبعي)، مع تحسين نطاق التكبير في العدسة المقربة إلى 70-200 مم مقارنة بـ 85-170 مم في Xperia 1 VI.

أما بالنسبة لموعد الإطلاق، فيُرجح أن يكون في مايو، بينما تشير التوقعات إلى أن السعر قد يصل إلى 399 دولارًا، وهو رقم يبدو غير واقعي عند الأخذ في الاعتبار سعر Xperia 1 VI، الذي طُرح عند الإطلاق بسعر 1,299 جنيهًا إسترلينيًا / 1,399 يورو.

كما ظهر ادعاء حول مستشعر كاميرا بدقة 200 ميجابكسل، لكن من غير المحتمل أن تعتمد سوني مثل هذا المستشعر في سلسلة Xperia 1.

وفي الصين، حاول أحد الأشخاص على منصة Weibo نشر صورة مزعومة لـ Xperia 1 VII وهو داخل غطاء حماية، لكن الصورة كانت في الواقع مقتبسة من التصميم الترويجي لـ Xperia 1 VI، مما يجعلها غير موثوقة.

رغم كثرة الشائعات، فإن الصورة العامة للجهاز لا تزال غير واضحة، لكن من المتوقع أن يحتفظ Xperia 1 VII ببعض الميزات المميزة مثل قارئ بطاقة SD ومقبس السماعات مقاس 3.5 ملم.

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